Unas 600 personas participan en la Feria de Empleo 45+, primer evento en Asturias centrado en el talento sénior.

La Cámara de Comercio celebra este miércoles en horario de 9.30 horas a 14 horas en el Palacio de la Rúa de Oviedo la Feria de Empleo 45+, primer evento en Asturias centrado en el talento sénior, con el objetivo de conectar a empresas y profesionales de 45 años en adelante.

Según ha explicado a los medios el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, en esta cita participan más de 40 empresas, con 160 ofertas de empleo, y se han inscrito casi 600 personas.

"Yo creo que Asturias no se puede permitir, ante la escasez de talento, perder ese colectivo de mayores de 45 años. Desde la Cámara de Comercio llevamos ya cuatro años, desde el año 2020 más concretamente casi cinco, desarrollando este programa de formación, de orientación, de recualificación. Queremos ser un puente entre las empresas y los mayores de 45 años que se encuentran muchas veces en una situación de desconcierto queremos orientarles, recualificarles y habilitarles para formar parte de ese mercado laboral", indicó Ferreira.

Así, organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo con financiación del Fondo Social Europeo Plus y del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), la Feria defiende el valor de la experiencia acumulada y contribuye a romper los estereotipos asociados a la edad en el empleo. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), actualmente casi el 50% de la población activa tiene 45 años o más.

Por su parte el consejero de consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha incidido en el incremento de la afiliación a la Seguridad Social en el Principado.

"Lo que estamos viendo es que en Asturias se está creando actividad económica y por tanto necesitamos seguir movilizando sobre todo en aquellos segmentos donde sabemos que todavía tenemos personas que están tratando de incorporarse al mercado laboral asturiano", dijo.