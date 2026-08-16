El 77% de los asturianos exige atención digital y humana en su relación con empresas y servicios, según un estudio

Una teleoperadora - REALE SEGUROS

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 77% de los asturianos exige combinar atención digital y humana en su relación con empresas y servicios, según el estudio 'Percepciones sobre la interacción personal en la era digital', elaborado por Reale Seguros a través de una encuesta en todas las comunidades autónomas.

El trabajo señala que los canales de atención personal a través de un humano son los preferidos para el 67% de los asturianos. Así, el 49% reconoce haber abandonado un servicio por no tener esa posibilidad de recibir atención humana, más de cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional.

La confianza en lo digital está en la claridad y el control de los procesos: el 65% de los asturianos afirma que ayuda conocer la duración estimada de una gestión y el 63% valora recibir confirmaciones o resúmenes antes de enviar sus datos.

Sin embargo, en Asturias se siguen marcando límites en torno a los servicios digitales automatizados: el 47% teme posibles fraudes y apenas el 23% asegura no encontrar ninguna barrera en su uso.

El informe revela además que la atención personal es una prioridad también para los jóvenes de todo el país, demostrando el valor de lo humano incluso para quienes están más familiarizados con el uso diario de la tecnología.