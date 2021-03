8M.- Monteserín destaca en un acto telemático el papel "primordial y fundamental" de las mujeres en la pandemia

AVILÉS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín ha destacado el "papel fundamental y primordial que las mujeres han jugado en este año de pandemia" y ha indicado que a pesar de ser un año diferente el 8 de marzo debe servir para aflorar las situaciones de desigualdad.

Monteserín ha intervenido en el acto telemático organizado por el Ayuntamiento de Avilés, "un acto diferente al de otros años porque este año también ha sido diferente", ha dicho y ha añadido que "aun así es 8 de marzo y este debe ser un día para dejar claras cuales son las situaciones de desigualdad que mujeres siguen viviendo en todas partes del mundo".

La regidora avilesina ha destacado que una de esas mayores desigualdades sigue siendo la brecha salarial y por tanto es una de las cuestiones a atajar, pero también es necesario trabajar para que la situación que se ha dado con la pandemia no se repita y se puedan evitar otras brechas en el futuro.

"Una de las brechas que se nos echan encima es la presencia de las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología y por tanto seguimos que seguir trabajando para corregir la distancia entre hombres y mujeres en esos ámbitos", ha indicado la alcaldesa de Avilés. En este sentido ha destacado que el Ayuntamiento ya está trabajando en este ámbito desde hace un tiempo.

Durante el acto retransmitido por Youtube se ha presentado el documental "Mujeres de Avilés en primera línea frente al coronavirus" que cuenta con el testimonio de 15 avilesinas de diferentes ámbitos laborales. La periodista Yolanda de Luis ha hecho la presentación del mismo y ha destacado que estas mujeres "deben ser reconocidas como se merecen".

También desde hoy, según ha indicado la alcaldesa avilesina, la glorieta de El Pozón llevará el nombre de 'Glorieta 8 de marzo' y cuenta con un monolito de cerámica. "No hemos podido celebrarlo allí ni juntarnos, pero la situación es la que es y lo celebramos de otra manera, sin estar juntas en las calles, en nuestra glorieta como nos gustaría por aquello de que somos las primeras en ejercer la responsabilidad que no de callarnos, ante las situaciones que no nos gustan".

El acto se ha cerrado con la lectura de un manifiesto elaborado por el Consejo Municipal de las Mujeres de Avilés, al que ha puesto voz Luna Alba, mediadora del colectivo APRAMP que trabaja, desde el origen, para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos.

En el manifiesto se da cuenta de los colectivos feminizados y precarizados que se han presentado como esenciales durante este año de pandemia; se hace referencia a la brecha salarial; también se recuerda la falta de la corresponsabilidad en los hogares o la necesidad de regular y fomentar el teletrabajo para fomentar la conciliación.