El 90% de los economistas son pesimistas respecto a las previsiones de crecimiento de Asturias

Publicado 12/07/2019 13:38:18 CET

La práctica totalidad piensa que la descarbonización va a afectar al futuro de la región

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 90 por cientos de los economistas de la región tienen una percepción que se podría calificar como 'moderadamente negativa' respecto a las previsiones de mejora a corto plazo de los indicaros económicos de la región, según se desprende del primer 'Económetro' elaborado por el Colegio de Economistas.

Entre los factores que alertan de esa previsión, la descarbonización, la presión fiscal, la baja inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Asturias, una previsión de pensiones inferiores a las actuales o unas políticas de envejecimiento públicas que ven como poco útiles.

Así se recoge en la primera edición del Económetro promovido por el Colegio de Economistas de Asturias y elaborado en el primer semestre del 2019 con apoyo de Liberbank y la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo. En el mismo han ofrecido su opinión 213 economistas, un 13,65% de los colegiados en Asturias.

El informe ha sido presentado este viernes por el presidente del Colegio, Miguel de la Fuente Rodríguez, y el vicetesorero y coordinador del informe, Santiago Álvarez García.

Según se pueden ver en sus datos, el índice de confianza en la economía asturiana ha sido de -6,96, lo que se traduce en una percepción de desconfianza global de los economistas respecto a la evolución socio-económica de Asturias.

Así, un 57,7% opina que la región estará peor dentro de un año, mientras que un 58,7% afirma que la situación ha empeorado en comparación con hace doce meses. Respecto a la evolución del empleo, un 49,7% opina que el desempleo aumentará en el próximo año.

Entre otras cuestiones recurrentes que afectan a la competitividad de la economía asturiana, un 71,3% sitúa las infraestructuras, algo más de la mitad apunta al precio de la energía y la presión fiscal, mientras que entre el 25% y el 30% sitúa a la inversión en I+D+i, el desempleo y los costes salariales.

Por otro lado, respecto a las cuestiones de actualidad que pueden afectar a corto plazo a la situación regional, un 90,2% apunta a la presión fiscal, un número similar --90,1%-- a los que opinan a los que afirman que las pensiones futuras van a ser peor que las actuales.

Sobre la inversión del Estado en Asturias y atendiendo al proyecto de PGE para 2019, que no fue finalmente aprobado, los economistas son muy críticos y un 90,7% apunta a una inversión 'no adecuada' para las necesidades de la región. Por otro lado, el 99% indica que las políticas del Principado ante el envejecimiento de la población no son útiles.

DESCARBONIZACIÓN

Uno de los temas que más debate generan en la sociedad asturiana son las políticas de descarbonización y el anunciado proceso de Transición Energética. Para la práctica totalidad de los economistas asturianos --98,2%-- las políticas de descarbonización van a afectar a nuestra situación socio-económica.

Miguel de la Fuente ha explicado, a preguntas de los medios, que la economía asturiana todavía está ligada al carbón, por lo que la descarbonización afectará "a corto plazo" y habrá que analizar a medio y largo plazo la gestión de las políticas de transición para especificar si estas son positivas o negativas.

Con todo, ha alertado de que una 'descarbonización exprés' será mala a corto plazo. "Supondría mayor desempleo y menor crecimiento económico", ha explicado, aunque ha reconocido que el cambio es "irreversible", por lo que existe la "necesidad de buscar alternativas que mantengan y mejoren el empleo".

Sin embargo, ha destacado determinadas fortalezas que existen en Asturias, como haber sufrido varias reconversiones y "salir del paso", añadido al peso de la industria química, agroalimentaria, naval o turística.

En ese sentido, ha defendido apostar por el sector industrial y tecnológico, algo para lo que ha apuntado a la necesidad de aprobar el Estatuto de las Industrias Electrointensivas y la política energética española tenga "una línea clara".

Del mismo modo, ha demandado una mayor inversión en investigación y tecnología ya que, según ha explicado, Asturias es la tercera comunidad por abajo con menos inversión, por lo que ha apostado por copiar el modelo vasco y aprovechar las subvenciones europeas para ese sector.

POLÍTICAS FISCALES

Para finalizar, los economistas han calificado la presión fiscal en Asturias como una de las más altas en Asturias y han reclamado una "armonización". "Asturias ha apostado fuertemente por el estado de bienestar y en el presupuesto queda poco para la inversión", ha explicado Miguel de la Fuente.

Así, ha indicado que existe la "controversia" sobre si el dinero "está mejor en el bolsillo de los ciudadanos o en el Estado para que lo reparta adecuadamente". En ese sentido, ha sentenciado que los impuestos "son necesarios, pero dentro de un cierto orden".