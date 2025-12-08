Abierta la convocatoria de ponencias para el III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid - INICIATIVA POL ASTURIANU

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ya es posible enviar propuestas de ponencias para presentar en el III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana que se va celebrar en Madrid los próximos 16 y 17 de abril de 2026. Todas las personas interesadas en presentar una comunicación pueden contactar con Iniciativa pol Asturianu para organizar su presentación en el evento.

La ponencia tiene que estar vinculada a la lengua asturiana y puede ser un análisis o investigación relativa a cualquier ámbito del idioma (literatura, historia, lingüística, filológica, cultura...).

La exposición puede realizarse desde el ámbito universitario, asociativo o formativo. En otras ediciones participaron representantes y expertas de las universidades de Uviéu, Stefan cel Mare (Suceava), Vigo, Oklahoma State, California Riverside, Tennessee, Sussex, The City University of New York, París, Varsovia, Viena, Granada o Burgos.

Este encuentro que se organiza bianualmente (2022, 2024 y ahora 2026) está coordinado por el profesor Avelino Corral, Doctor en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de Madrid, y colaboran Iniciativa pol Asturianu y la Academia de la Llingua Asturiana.

El evento pretende ser un altavoz para la divulgación, estudio y reflexión sobre la situación de la lengua asturiana. Al igual que la primera y segunda edición, celebradas en el 2022 y 2024 bajo el título de 'Distintividá, identidad y oficialidad', se repite ubicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.