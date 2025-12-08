Abierta la convocatoria de ponencias para el III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid

Abierta la convocatoria de ponencias para el III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana en Madrid
Publicado: lunes, 8 diciembre 2025 13:02

   OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Ya es posible enviar propuestas de ponencias para presentar en el III Congresu Internacional de la Llingua Asturiana que se va celebrar en Madrid los próximos 16 y 17 de abril de 2026. Todas las personas interesadas en presentar una comunicación pueden contactar con Iniciativa pol Asturianu para organizar su presentación en el evento.

   La ponencia tiene que estar vinculada a la lengua asturiana y puede ser un análisis o investigación relativa a cualquier ámbito del idioma (literatura, historia, lingüística, filológica, cultura...).

   La exposición puede realizarse desde el ámbito universitario, asociativo o formativo. En otras ediciones participaron representantes y expertas de las universidades de Uviéu, Stefan cel Mare (Suceava), Vigo, Oklahoma State, California Riverside, Tennessee, Sussex, The City University of New York, París, Varsovia, Viena, Granada o Burgos.

   Este encuentro que se organiza bianualmente (2022, 2024 y ahora 2026) está coordinado por el profesor Avelino Corral, Doctor en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de Madrid, y colaboran Iniciativa pol Asturianu y la Academia de la Llingua Asturiana.

   El evento pretende ser un altavoz para la divulgación, estudio y reflexión sobre la situación de la lengua asturiana. Al igual que la primera y segunda edición, celebradas en el 2022 y 2024 bajo el título de 'Distintividá, identidad y oficialidad', se repite ubicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.

