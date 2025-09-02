Abierta una nueva convocatoria para la concesión de la 'Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad'

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha abierto una nueva convocatoria para la concesión de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, un reconocimiento de calidad con el que cada año, desde 2015, se distingue a empresas y entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres que destaquen en la aplicación de políticas igualitarias.

La convocatoria está destinada a cualquier empresa o entidad con sede o centro de trabajo en el Principado que tenga implantado de forma integral un plan o medidas de igualdad, que incluya, entre otras, la disminución de la brecha salarial, la ruptura del techo de cristal y el compromiso con la vida personal y familiar.

Asimismo, las solicitantes deberán acreditar haber alcanzado empleo de calidad para las mujeres, para ello deberán presentar un informe sobre las medidas que en materia de igualdad se hayan puesto en marcha en relación a las condiciones de trabajo, el modelo organizativo, la responsabilidad de la empresa o la difusión y publicidad de sus productos. Además, será necesaria la presentación de la documentación que acredite un compromiso explícito en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la presentación de los distintivos análogos que se hayan solicitado u obtenido.

El Ejecutivo asturiano concede anualmente estos reconocimientos para incentivar la igualdad como valor fundamental para el crecimiento de las empresas de la comunidad. Se trata de un reconocimiento que reafirma el compromiso del Principado con la promoción de la igualdad en el ámbito del trabajo. De este modo, al fomento de entornos laborales más justos y equitativos. Un total de 20 empresas y entidades cuentan con la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad del Principado.

El plazo de la convocatoria permanecerá abierto del 2 al 30 de septiembre.