Abierta una nueva convocatoria del programa de cortometrajes asturianos Laboral Cinemateca Cortos

Los trabajos se podrán presentar desde el próximo lunes hasta el 12 de octubre

El programa para la difusión, promoción y distribución de cortometrajes asturianos de Laboral Cinemateca ha abierto un nuevo plazo para que los cineastas interesados presenten los trabajos que formarán parte del catálogo Laboral Cinemateca Cortos.

A esta convocatoria podrán presentarse todos aquellos trabajos con fecha de producción posterior al 1 de enero de 2024, de creadores cinematográficos asturianos o con residencia en el Principado de Asturias, según una nota de prensa de Laboral Cinemateca.

Asimismo, las inscripciones permanecerán abiertas desde este próximo lunes hasta el 12 de octubre. Las bases completas de esta convocatoria y el formulario de inscripción están disponibles en la web www.laboralcinemateca.es.

La duración de los cortometrajes presentados no debe exceder de los 50 minutos y se admitirán trabajos rodados en cualquier formato y con género y tema libres. Los cortos que se presenten no deben haber sido estrenados comercialmente y pueden estar realizados en cualquier idioma.

Asimismo, en la selección de cortometrajes se valorará la originalidad y el riesgo de la propuesta, la calidad artística y técnica del trabajo y la participación significativa de equipo técnico y actores asturianos, así como su potencial para ser seleccionado en festivales y muestras nacionales e internacionales.

Los cortos seleccionados por la comisión valoradora pasarán a formar parte del catálogo de distribución de Laboral Cinemateca que, durante dos años, se encargará de la inscripción y presentación cuidada y personalizada de los trabajos en los eventos y festivales más destacados.

Además, los datos generales de estas obras se compartirán con la Coordinadora del Cortometraje Español para su inclusión en el Archivo del Cortometraje Español.