Abierta una nueva convocatoria del programa 'Residencias' para compañías profesionales asturianas en La Laboral

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha abierto la convocatoria del programa de Residencias para compañías profesionales asturianas. Las estancias tendrán lugar en Laboral Ciudad de la Cultura en el primer semestre de 2026.

Este programa se enmarca en la actividad del Centro de Recursos Escénicos del Principado, un proyecto con sede en La Laboral que busca apoyar el desarrollo de las propuestas escénicas de las compañías, aportando recursos materiales y humanos del Teatro de la Laboral para la concepción, creación y puesta en escena de la obra.

Según informa el Gobierno asturiano se concederán un máximo de seis residencias, con ayudas económicas que van de los 1.000 a los 4.000 euros por proyecto. Cada residencia incluye un máximo de 21 días en distintas salas de ensayo y otros tres en el espacio escénico del Teatro de la Laboral.

Cada compañía beneficiaría contará, además, con un responsable técnico del equipo del teatro para ofrecer soporte y cobertura durante el periodo de residencia, con un máximo de 110 horas. También dispondrá de 30 horas de ayuda con personal auxiliar para cargar, descargar y mover escenografías o materiales.

Las solicitudes para participar en el programa Residencias se pueden presentar hasta el próximo 3 de diciembre y las bases están disponibles en la web: www.laboralciudaddelacultura.com