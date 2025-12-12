Abonado Gijón Deporte ampliará el acceso a instalaciones y descuentos

El concejal de Deportes de Gijón y presidente del Patronato Deportivo Municipal (PDM), Jorge Pañeda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN / PDM

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Gijón y presidente del Patronato Deportivo Municipal (PDM), Jorge Pañeda, ha presentado este viernes el Abonado Gijón Deporte, con el que se amplía de forma significativa los servicios disponibles para la ciudadanía con el existente para la piscina.

A partir de 2026, esta modalidad se denominará oficialmente Abonado Gijón Deporte, con el objetivo de ofrecer una propuesta "más completa, atractiva y adaptada" a las necesidades actuales de la población activa, según una nota de prensa del PDM.

Desde el Patronato se ha señalado que el número de abonados a piscina había registrado un descenso continuado, con un cambio de 3.725 personas en 2013 a 1.770 en 2021.

Tras la pandemia de la COVID-2019, se produjo un "muy ligero" repunte y, a partir de 2024, el incremento se ha acentuado hasta revertir completamente la tendencia negativa, según el PDM. En la actualidad, hay 2.494 abonados, con más de 100 altas pendientes de tramitar con el objetivo de superar los datos de 2013.

"El Abonado Gijón Deporte nace con la vocación de convertirse en la herramienta principal para fomentar un estilo de vida saludable en la ciudad y consolidar la recuperación del número de abonados iniciada en los últimos años", ha señalado Pañeda.

Asimismo, el Abonado Gijón Deporte amplía significativamente los servicios incluidos sin coste adicional y mejora las tarifas para favorecer el acceso de la ciudadanía a la actividad física.

De esta forma, los accesos incluidos son: Entrada gratuita a todas las piscinas y gimnasios municipales; acceso a la pista de atletismo, exclusivo para deportistas con licencia federativa en vigor de atletismo, triatlón o deportes de montaña; y descuentos del 15 por ciento de descuento en todas las tarifas de cursos y actividades deportivas del PDM (excepto el programa de Escuelas Deportivas, ya altamente bonificado); y del 25 por ciento en entradas individuales o de uso colectivo.

El abono tiene un coste de 14 euros mensuales para personas adultas y de once euros para jóvenes. Además, se refuerza la modalidad familiar mediante tarifas especiales para familias numerosas, tanto de categoría general como especial.

Paralelamente a la implantación del nuevo abonado, el Patronato Deportivo Municipal llevará a cabo una renovación integral de los gimnasios municipales.

Esta incluirá: Renovación completa de la maquinaria del gimnasio de Gijón Sur, del pabellón de La Tejerona y rehabilitación del antiguo gimnasio de la Piscina El Llano, que se reorientará al entrenamiento funcional.

Además, se ha indicado que con la dotación de maquinaria se acometerá la renovación del aire para que la actividad se realice en plenas garantías de salubridad, al tratarse de un gimnasio que se encuentra en el subsuelo de la Piscina El Llano.

Otra actuaciones será la ampliación del Complejo Deportivo Llano-Contrueces (antigua Bolera), que contará con nuevo equipamiento, una zona de calistenia ampliada y una estructura para cross training, con una configuración de un espacio semidescubierto orientado a la práctica deportiva.

Se ampliará, también, la zona de cardio en el pabellón de La Tejerona y renovación de toda la maquinaria cardiovascular de los centros municipales, con la incorporación de cintas de correr, bicicletas y elípticas.

El suministro de equipamiento se realizará mediante modalidad de renting, lo que garantiza una maquinaria moderna, en buen estado y con un mantenimiento especializado durante todo el periodo contratado.