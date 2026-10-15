La acampada de La Escandalera sigue ante la cercanía de los Premios y llama a crear comités para la huelga del 11N

Acampada en la plaza de la Escandalera de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicato de Vivienda de Asturias tienen previsto continuar con su acampada en la Plaza de La Escandalera y no temen su desalojo ante la cercanía de la entrega de los Premios Princesa de Asturias el próximo 23 de octubre, día para el que ya se están planificando movilizaciones. Además los promotores de la acampada animan a toda la ciudadanía de todos los concejos asturianos a crear los Comités Populares para la Huelga General del 11 de noviembre.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación el portavoz del sindicato de Inquilinas, Andrés García que ha indicado que la "acampada es soberana para decidir hasta cuando permanecen" y no temen ser desalojados a causa de los Premios.

"Nosotros estamos aquí, no tememos a nada ni a nadie. Vamos a seguir movilizados y organizadas y todo de cara hacia la huelga general", ha dicho García. Así, de cara al día de la Ceremonia de los Premios Princesa ha indicado que se unirán a la "movilización de todos los años contra la monarquía". "Lo haremos para reivindicar que lo importante es la clase trabajadora, las clases populares, y ahí es un evento donde se concentran las élites políticas, las élites económicas, ninguno tiene problemas de vivienda y están totalmente separados de la sociedad", ha dicho.

COMITÉS HUELGA GENERAL

Andrés García ha informado sobre la creación del Comité Popular para la Huelga General confirmado por más de 50 colectivos sindicales, sociales, culturales y políticos de la sociedad civil asturiana y animado a la creación de Comités Populares Locales el próximo viernes a las 19:00 horas en las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Siero y el Oriente asturiano y de próximos Comites Locales y barriales que se crearán en los próximos días.

"Queremos que se creen muchos más comités locales a partir de ahora y animamos a toda la sociedad civil asturiana a acudir este viernes a las siete de la tarde, a las plazas que están en la información de cada comité de huelga local", ha dicho.

La función de esos comités pasa por "agitar y organizar por centros de trabajo, estudio, plazas, mercados, comercios, barrios, por todo rincón abierto de las localidades de Asturias y por todo rincón abierto de toda Asturias la convocatoria de huelga".