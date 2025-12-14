Los accidentes de tráfico por mal tiempo dejan 64 fallecidos en nueve años en Asturias, según estudio de Línea Directa

Archivo - Tráfico en Asturias - CEDIDA - Archivo

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 64 personas perdieron la vida en Asturias en accidentes de tráfico ocurridos bajo condiciones meteorológicas adversas entre 2014 y 2023, lo que supone el 18% del total de fallecidos en carretera en este periodo, según el estudio 'Cuidado, mal tiempo. Influencia de la meteorología adversa en los accidentes de tráfico', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial.

A nivel nacional, los siniestros relacionados con la lluvia, la niebla o el viento sumaron más de 134.000 accidentes y 1.614 víctimas mortales, una de cada diez del total de fallecidos en las carreteras españolas.

El informe revela que nueve de cada diez conductores españoles --y un 91% en el caso de los asturianos-- reconoce no tener la formación suficiente para conducir con mal tiempo, una falta de preparación que se traduce en un mayor riesgo en carretera. Además, cerca de 6,2 millones de automovilistas (22%) admiten cometer infracciones en estas circunstancias, como exceso de velocidad o no mantener la distancia de seguridad, mientras que 3,7 millones (13%) reconocen circular sin el mantenimiento adecuado del vehículo.

El informe, acompañado de una encuesta a 1.700 conductores, revela además que el 73% de los automovilistas españoles ha vivido situaciones de riesgo por climatología adversa --un 74% en Asturias--, siendo la falta de visibilidad (44%) y el aquaplaning (25%) los principales factores de peligro.

Los meses del último trimestre del año, de octubre a diciembre, se sitúan como los de mayor siniestralidad vial con mal tiempo, coincidiendo con un aumento de desplazamientos por festividades y vacaciones.