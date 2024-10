Se activa con un millón la segunda fase del programa de bonos descuento en comercios minoristas

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha la segunda fase del programa Bono Comercio Asturias al que destina un millón de euros. A partir de este martes y hasta el 21 de octubre, si no se agotan antes, los consumidores podrán descargar los bonos mediante su inscripción en el portal https://bonoscomercioasturias.com .

El plazo de canje también comienza este martes y se extenderá hasta el 20 de noviembre. Al tratarse de la segunda fase del programa, los comercios que participan en la iniciativa son los mismos que se adhirieron en mayo y junio, alrededor de un millar de establecimientos repartidos por toda Asturias, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Para los compradores, el funcionamiento del programa no varía respecto a la primera fase. El sistema de descuentos se articulará a través de una plataforma web en la que los usuarios, previo registro, podrán descargarse los bonos.

Estos tendrán formato digital a través de un código QR y estarán disponibles para su utilización en una aplicación que permite realizar pagos digitales. Cada usuario podrá descargarse un máximo de 5 bonos de 10 euros cada uno y por cada 30 euros de compra podrán aplicar un bono descuento.

Los usuarios que hayan participado en la primera fase del programa y consumido todos los bonos no podrán participar en la segunda fase. Al contrario, quienes no hayan agotado todos sus bonos o no los hayan consumido sí podrán beneficiarse de este nuevo periodo de compras bonificadas, pero deberán descargarse de nuevo los bonos. Así, quien haya gastado solo dos bonos podrá utilizar los tres restantes y quienes tengan los cinco disponibles podrán descargarse de nuevo la totalidad de los descuentos.

El programa Bonos Comercio Asturias es una iniciativa impulsada por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico para promover las ventas en los comercios minoristas y estimular la economía regional. En la primera fase el programa generó 4,32 millones de euros en ventas en el sector, por lo que se espera que ahora se movilice una cifra similar, según informa el Principado.