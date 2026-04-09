Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en nivel Preventivo

Archivo - Contaminación en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado el inicio, a las 10.00 horas de este jueves, de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo, con virtud al Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la medida se ha adoptado al tener en cuenta que "desde el pasado 6 de abril de 2026 se han registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de calidad del aire denominada EDP, que han superado los umbrales de concentración establecidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón (BOPA 24/11/2021)".

"Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la Aemet muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo", han indicado.

En caso contrario, o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación del protocolo anticontaminación.

El Ayuntamiento de Gijón, además, cuenta, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire