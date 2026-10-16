El acusado de matar a un hombre en un portal de Langreo reconoce los hechos y acepta 12 años de cárcel

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OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a un hombre en un portal de Langreo en diciembre de 2024, tras una discusión por el pago de una deuda, ha reconocido este viernes las acusaciones formuladas contra él por la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular y ha aceptado una pena de 12 años de prisión por un delito de homicidio.

El juicio, según ha informado la Fiscalía, estaba señalado para la mañana de este viernes en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. Además de la pena de prisión, el acusado ha aceptado la inhabilitación durante el tiempo de la condena, la prohibición de aproximarse y comunicarse con la mujer del fallecido durante 20 años y cinco años de libertad vigilada.

Los hechos se remontan a las 22.40 horas del 7 de diciembre de 2024, cuando el acusado se encontraba en el rellano de un portal de la calle Alfredo Pumarino de Langreo, donde mantuvo una discusión con la víctima tras haberle reclamado el pago de una deuda.

Según el relato de la Fiscalía, en el transcurso de la discusión, el acusado propinó varios golpes a la víctima y la agarró fuertemente del cuello, ocasionándole fracturas laríngeas internas que provocaron su fallecimiento por asfixia.

Después, arrastró el cadáver hacia el interior del portal y, tras registrar su ropa, se apoderó de los 1.300 euros en metálico que llevaba. A continuación, abandonó el lugar y se desplazó en taxi a La Campurra, en Pola de Laviana. Fue detenido al día siguiente en un local de El Entrego.

El acusado permanece en prisión provisional por esta causa desde el 11 de diciembre de 2024. La Fiscalía había solicitado inicialmente 15 años de prisión por el delito de homicidio y otros 18 meses por un delito de hurto.