Adif invierte más de dos millones en mejoras en la infraestructura entre Luarca y Canero

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado, por un importe de 2,03 millones de euros, el contrato de obras de mejora de la infraestructura en un tramo de más de cuatro kilómetros de vía que discurre entre las estaciones asturianas de Luarca y Canero, en la línea de ancho métrico Pravia-Ferrol.

Se trata de un tramo de vía única sin electrificar que será objeto de una renovación total de la vía, con el fin de mejorar la fiabilidad y la calidad de las circulaciones.

En líneas generales, los trabajos tienen por objeto la renovación de la superestructura de vía (carril, traviesas y balasto), la instalación de fieltro geotextil bajo la banqueta de balasto y la construcción de drenaje longitudinal en túnel, para asegurar la correcta evacuación de las aguas.