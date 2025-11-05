Adjudicada por 1,3 millones la mejora de la red de abastecimiento de Guadamía, en Ribadesella. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la empresa Asturviesca las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua en la zona de Guadamía, en Ribadesella, por un importe de 1.328.433 euros. El proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

SEgún informa el Ejecutivo en nota de prensa, esta actuación permitirá renovar por completo el sistema de suministro en las localidades de Cuerres, Toriellu, Camangu, Meluerda, Collera y en los barrios altos de la villa de Ribadesella, de modo que beneficiará directamente a unas 2.500 personas.

El objetivo es garantizar el suministro de agua durante todo el año, especialmente en verano, cuando se reduce el caudal y aumenta la población de la zona. Además, se mejorará tanto la cantidad como la calidad del agua disponible.

Esta intervención forma parte de la estrategia del Gobierno del Principado para modernizar, mejorar y digitalizar el ciclo integral del agua, con una inversión prevista de más de 100 millones en infraestructuras hidráulicas en 56 municipios. Las actuaciones abarcan saneamiento, depuración, abastecimiento y prevención de inundaciones.

Además de su impacto técnico, el proyecto tiene una importante dimensión social y medioambiental, ya que contribuye a la cohesión territorial, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.