Adjudicadas las obras del centro ocupacional de apoyo a la integración para adultos de La Grandiella

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado las obras para la construcción del futuro centro ocupacional de apoyo a la integración (CAI) que dará servicio a personas adultas con discapacidad en La Grandiella, en la calle Mario Leal Baquero.

La empresa Sardalla Española ha presentado la mejor oferta de las dos recibidas, según la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Avilés. La adjudicación del contrato se realizará en 1.182.220 euros (IVA incluido), una cifra por debajo de los 1,3 millones de euros que establecían las bases de la licitación.

La actuación está financiada con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para apoyar iniciativas dirigidas a la transición del modelo de cuidados centrados en la promoción de la autonomía de las personas. El equipamiento se ajustará al programa para los centros de atención diurna CuidAS, para atender un mínimo de 80 usuarios.

El edificio se construirá en una parcela de 2.290 metros cuadrados y tendrá dos plantas: la planta baja, con una superficie construida de unos 820 metros y una primera planta de 176 metros cuadrados. El resto de la superficie de la parcela se destinará a galerías, plataforma de acceso al equipamiento, aparcamiento y zonas ajardinadas que supondrán más de mil metros cuadrados, casi la mitad de la parcela. El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses.