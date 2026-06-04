Adrián Barbón advierte: 'No' al nuevo modelo de financiación autonómica sin cambios para Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene durante el acto de inauguración del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón.- EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha dejado claro que votará "no" al nuevo modelo de financiación autonómica si no recoge cambios sustanciales que tengan en cuenta las particularidades de Asturias, como es el envejecimiento de la población.

Así lo ha indicado Barbón, en respuesta a los medios de comunicación durante la inauguración del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal en Gijón, tras las críticas hechas por el diputado de Vox Gonzalo Centeno, que le exigía no tener reuniones bilaterales previas a la votación. "No tienen la autoridad moral porque no han querido votar la defensa de la financiación autonómica", ha asegurado de Vox.

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