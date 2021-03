Adrián Barbón: "Asturias y los asturianos no están para elecciones"

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha querido dejar claro este jueves que "Asturias y los asturianos no están para elecciones", por lo que en modo alguno se plantea ese escenario político en la región tras lo ocurrido en Madrid.

"No, no voy a convocar elecciones anticipadas en Asturias por responsabilidad con las funciones de Presidente del Principado. Por interés personal o de partido no tendría ninguna duda porque las elecciones con los datos y las encuestas en las manos serían buenas, pero hay que pensar en Asturias y los asturianos, y no estamos para elecciones sino para luchar contra la pandemia y vacunar al máximo número de personas posible", ha dicho Barbón.

Tras participar en un acto homenaje a las víctimas de la Covid 19 en la región y preguntado por los periodistas sobre el adelanto electoral de Madrid y su posible réplica en Asturias, el jefe del Ejecutivo asturiano ha indicado que "en estos momentos no nos podemos desviar en modo alguno de los grandes retos que tiene Asturias por delante" y ha añadido además que la capacidad se acordar como Gobierno de Asturias ha sido clara hace unos meses aprobando el mayor presupuesto de Asturias con el mayor consenso. Ha añadido que lo que toca ahora es ejecutar ese presupuesto.

"Yo le digo sinceramente que si yo pensara en mi interés personal y en el de mi partido no tendría ninguna duda en convocar elecciones hoy, porque creo que las encuestas y la opinión pública así lo dice, el proyecto que nosotros representamos sumaría mas apoyo electoral. Pero uno cuando es presidente no puede pensar en lo que le beneficia a él o a su partido, sino que debe pensar en lo que interesa a Asturias", ha indicado el presidente asturiano.

En este sentido ha insistido en que su Gobierno se centra en Asturias que "está inmersa en la tercera ola de la pandemia y todos los esfuerzos ahora deben estar centrados en frenar la expansión del virus, salvar el máximo de vidas y vacunar e inmunizar el mayor número de vidas posibles"

Preguntado por la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Barbón ha manifestado que no es nadie para juzgar lo que hacen otros y ha recordado además que hay un "embrollo jurídico" que habrá que resolver. Por ello ha pedido "prudencia" y ha indicado que optará por no intervenir en ese debate.

Respecto a la situación de Oviedo la posibilidad de que se de un posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para recuperar la alcaldía de la capital asturiana, Barbón ha indicado que la FSA, de la que es secretario, siempre garantiza la autonomía de cada una de las agrupaciones y le corresponde a la Agrupación Socialista de Oviedo el debatir que es lo mejor para la ciudad.