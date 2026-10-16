Adriana Lastra acusa al PP de "tapar" sus propuestas sobre pensiones y salarios con ataques personales

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OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Acción Política de la FSA-PSOE y número uno de la candidatura al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha acusado al Partido Popular de convertir "el insulto, la descalificación personal y la mentira" en su forma de hacer política. Recurren los 'populares', según Lastra, a esta estrategia para "tapar" sus planes sobre las pensiones y los salarios de los españoles.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Lastra considera "bastante revelador" que los dirigentes del PP acudan a Asturias "no para hablar de los problemas de los asturianos y las asturianas, ni tampoco para presentar propuestas, sino para insultar y descalificar". En este sentido, ha afirmado que los 'populares' están "tan ocupados compitiendo con Vox por ver quién es más radical que se han olvidado de para qué sirve la política".

Lastra ha remarcado que estos ataques "no son casuales", sino que responden a que al PP "se le ha escapado lo que realmente quiere hacer con las pensiones y con los salarios". "Como saben que sus planes no gustan a la mayoría social de este país, pretenden taparlos con insultos, con mentiras y con ataques personales", ha aseverado.

Frente a esta postura, ha garantizado que desde el PSOE no van a dejar de hablar "de lo que verdaderamente importa". "Por mucho ruido que hagan, no vamos a dejar de hablar de lo que verdaderamente importa: de las pensiones que quieren recortar, de los derechos laborales que pretenden debilitar y de los servicios públicos que quieren privatizar", ha afirmado.

RESPUESTA A CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO

La candidata socialista ha replicado a las críticas vertidas desde la oposición señalando que no ha vuelto a la primera línea política buscando "la aprobación de Cayetana Álvarez de Toledo". "Ya está bien de que esta señora se arrogue el derecho de decirnos a las demás mujeres lo que debemos hacer, dónde debemos estar o qué decisiones podemos tomar", ha enfatizado, para añadir que las mujeres no necesitan "ni su permiso, ni su aprobación, ni sus lecciones".

Lastra ha asegurado que afrontan la cita electoral del próximo 29 de noviembre "con ganas, con ilusión y con la determinación de volver a ganar". En este contexto, ha contrapuesto la actitud del PP con la del PSOE, indicando que mientras los 'populares' acuden a la comunidad a "insultar", los socialistas van a recorrer la región para conversar con la ciudadanía, escuchar sus preocupaciones y defender sus derechos en una campaña "alegre, cercana y en positivo".

"No vamos a dejarnos arrastrar al terreno de la crispación ni vamos a permitir que sus ataques personales oculten lo que realmente está en juego", ha aseverado Lastra, quien ha insistido en que en las urnas la ciudadanía se juega "seguir avanzando en derechos o volver a las políticas de recortes de la derecha".