Adriana Lastra: "El franquismo sigue vivo a día de hoy"

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha mostrado este domingo su preocupación acerca de que exista actualmente defensores del régimen franquista. "El franquismo sigue vivo a día de hoy", ha afirmado.

Lastra se ha pronunciado en estos términos en un acto celebrado en Piloña en formato de 'podcast', en el que ha participado junto al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón. Se hacían pasar por viajeros de tiempo que eran entrevistados por una persona de 1975, año de la muerte de Francisco Franco, y les explicaban cómo estaban las cosas en 2025. El acto forma parte de la iniciativa 'España en libertad. 50 años'.

Según señaló Lastra, a día de hoy existe una minoría "muy poderosa y con muchísimo dinero" que intenta destruir la democracia. La socialista ha señalado a los presentes que cuando alguien denoste la democracia española, lo que hay que hacer es preguntarse "dónde está la pasta y qué quieren hacer con ella y con esta democracia, que no es otra cosa más que seguir haciendo dinero". Son gente, ha advertido, que quieren acabar con las democracias liberales e ir a regimenes autoritarios.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, por su parte, ha instado hoy a defender la democracia, ya que no es una "conquista eterna", sino que necesita afianzarse cada día, sobre todo, en un contexto "donde los partidos ultraconservadores están ganando protagonismo".