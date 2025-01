Adriana Lastra pide disculpas por las colas en el derbi y trabaja para ir ajustando el dispositivo de seguridad

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido disculpas a los aficionados del Real Oviedo que han sufrido largas colas y retenciones a la entrada al estadio Carlos Tartiere durante el encuentro entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón que se celebró el pasado 11 de enero a las 21.00 horas, y ha asegurado que trabaja con los clubes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para ir ajustando el dispositivo de seguridad para que no haya colas ni esperas".

Lastra ha realizado estas manifestaciones tras reunirse este martes con los presidentes y equipo directivo del Real Oviedo y del Sporting de Gijón, así como con los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para analizar los mecanismos de seguridad del último derbi.

La delegada del Gobierno ha señalado que la reunión se celebró "con ánimo constructivo y de unidad", donde se ha puesto de manifiesto que, evidentemente, los derbis son la gran fiesta del deporte asturiano, y que lo importante es que las aficiones la disfruten, que sean buenos partidos, pero sobre todo que las aficiones lleguen con total seguridad, y en tiempo".

En este sentido, Lastra se ha comprometido a seguir trabajando "para que no haya las colas que vimos en el último derbi, fruto de un cúmulo de circunstancias, que causaron bastantes problemas a los aficionados, y de eso hemos estado hablando, del compromiso de los clubes, tanto con la seguridad como con la necesidad de que los aficionados disfruten".

"No es cierto lo que se ha dicho, de que íbamos a volver a anteriores juntas de seguridad, en las que se pretendía que los aficionados llegaran con dos horas de antelación a los estadios, no, no se trata de eso, se trata de ir ajustando los mecanismos manteniendo el dispositivo de seguridad actual", añade.

Una de las medidas que se adoptarán en el futuro será la de ajustar los horarios de llegada de la afición visitante y también buscar alternativas, en el caso de que suceda algún imprevisto, que impida el cumplimiento de los horarios.