Adriana Lastra pone en valor la defensa de la "verdad", la "justicia" y la "decencia"

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha puesto en valor este lunes la defensa de la "verdad", la "justicia" y la "decencia". Ha sido durante su intervención en el Día de las víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional en Asturias, en un acto que se ha desarrollado en las dependencias policiales de Buenavista, en Oviedo.

"El terrorismo, como otras formas de violencia, busca que el miedo nos cambie, que el dolor nos desoriente. Por eso es tan importante insistir en lo que nos une, la defensa del estado de derecho, la convivencia, la verdad, la justicia y también, sí, la decencia", ha dicho en su discurso ante los presentes Lastra, que no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Lastra ha comentado que "en estos tiempos" en que "el descrédito, la sospecha y el ruido parecen imponerse, recordar a quienes dieron su vida por la seguridad de todos es también una forma de reivindicar el valor de la honestidad, del servicio público, de la coherencia moral".

La Delegada del Gobierno en Asturias ha reivindicado también la importancia de "mantenerse rectos cuando arrecian las tormentas" y ha señalado que España puede afirmar con orgullo que es un país que ha sabido plantar cara al terrorismo sin renunciar a la legalidad, la dignidad y la justicia.

"Recordar a las víctimas no es solo mirar hacia atrás, es también una forma de mirar hacia adelante, de decir que no aceptamos la violencia como método, que no hay ideas que justifiquen la barbarie, que la democracia tiene límites", ha añadido Lastra.

Acto conmemorativo del Día de las Víctimas del Terrorismo. Asisten, entre otras autoridades, la Delegada del Gobierno, el Jefe Superior de Policía de Asturias. Dependencias policiales Buenavista.