Adriana Lastra promete "unos buenos resultados" en la operación del viejo HUCA y la antigua residencia en Oviedo

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha asegurado que el Gobierno "sigue negociando" para desbloquear la situación del edificio de la antigua residencia en el entorno del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en El Cristo. Ha prometido que, "al final" habrá "buenos resultados".

En unas declaraciones a los medios, Lastra ha explicado que el Gobierno de España "siempre está con la mano tendida" y "negociando. "Llevamos mucho tiempo hablando de esto y seguiremos hablando", ha asegurado.

El edificio de la antigua residencia Nuestra Señora de Covadonga, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social del Ministerio de Seguridad Social, es el edificio más grande del conjunto, y a día de hoy todavía sigue bloqueado su futuro.