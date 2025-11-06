Aedaf defiende que los derechos fundamentales del contribuyente sean siempre protegidos en la lucha contra el fraude

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Bernardo Bande, ha dicho en Oviedo que los derechos fundamentales del contribuyente han de ser siempre protegidos en la lucha contra el fraude fiscal.

"La lucha contra el fraude fiscal es irrenunciable, pero tiene un límite claro: los derechos fundamentales del contribuyente", ha señalado en la inauguración del Congreso Nacional de Aedaf, que tiene lugar estos días en Oviedo.

A lo largo de tres días, prestigiosos asesores fiscales, catedráticos y magistrados de todo el país debatirán y analizarán la actualidad tributaria en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad, con la asistencia de más 350 profesionales procedentes de todo el país.

Además del presidente de Aedaf, en la inauguración de esta mañana han participado Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de Aedaf y Fernando Fernández Vallinas, delegado territorial de Aedaf en Asturias y León junto con Guillermo Peláez Álvarez, consejero de Hacienda y Justicia del Principado de Asturias, quien en su discurso ha resaltado el papel "decisivo de los asesores fiscales en un sistema fiscal justo y equitativo".

Bande ha centrado su intervención inaugural en la denuncia de la inseguridad jurídica, que, según el presidente de Aedaf, debilita "cualquier sistema económico, ya que las empresas necesitan reglas claras, estables y previsibles para planificar, crecer y asegurar la continuidad generacional".

También ha hecho referencia a la lucha contra el fraude: "es irrenunciable, pero tiene un límite claro: los derechos fundamentales del contribuyente. Si los ciudadanos sienten que sus derechos pueden ser sacrificados en nombre de la recaudación, la confianza en la Administración se erosiona y la legitimidad del sistema fiscal queda severamente comprometida".

Durante estos días, en el Congreso se analizarán los principales asuntos de la actualidad tributaria: la jurisprudencia más reciente en IRPF, impuesto sobre sociedades; la empresa familiar, el delito económico, la transformación digital, la IA, el sistema Verifactu, las haciendas locales, los derechos del contribuyente y otros temas hasta un total de 15 sesiones técnicas, divididas entre conferencias plenarias y sesiones paralelas, impartidas por los expertos tributarios del país.