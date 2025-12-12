El Aeropuerto de Asturias roza los 1,9 millones de pasajeros en los once primeros meses del año

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias registró 1.895.254 pasajeros entre enero y noviembre de 2025, un incremento del 3,1% con respecto al mismo periodo de 2024 y lo sitúa como los mejores once primeros meses de la historia de la infraestructura asturiana. De los 1.890.455 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 1.462.726 lo hicieron con origen o destino nacional (un 2,6% más), mientras que 427.729 correspondieron a tráfico internacional (un 4,9% más).

En cuanto al movimiento de aeronaves, durante los once primeros meses del año se operaron en el aeropuerto un total de 14.542 despegues y aterrizajes (un 1,9% más que en 2024). De esas operaciones, 13.774 tuvieron carácter comercial: 10.480 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (+2%), mientras que 3.294 fueron conexiones con el extranjero (+2,1%).

DATOS DE NOVIEMBRE

Durante el mes de noviembre, 152.164 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 7,1% más que en el mismo mes de 2024, el mejor mes de noviembre por número de usuarios. Los vuelos operados el mes pasado sumaron un total de 1.147, un 2,5% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2024. De esas operaciones, 1.125 tuvieron carácter comercial, un 3,8% más que en noviembre del año anterior.