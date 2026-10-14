Un afectado por inhalación de humo en el incendio de un garaje de una vivienda en Tablao (Mieres)

Incendio urbano en Mieres. - SEPA

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado afectado por inhalación de humo en el incendio de un garaje en una vivienda unifamiliar en Tablao (Mieres). El afectado fue evacuado en UVI-Móvil al Hospital Álvarez Buylla. Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Mieres han extinguido el incendio declarado en el garaje de la vivienda, de tres alturas.

El fuego calcinó varios vehículos que se encontraban en el garaje, al menos tres turismos, dos motocicletas y un quad, mientras que la vivienda resultó afectada por humo. En el interior del garaje los bomberos localizaron a un perro al que rescataron con vida. La actuación de los bomberos evitó que el fuego se propagase al inmueble.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 05.14 horas de este miércoles. En la llamada indicaban que estaba quemando la cochera una vivienda de piedra de tres alturas y todos sus ocupantes estaban fuera de la misma.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación, con cinco efectivos, del parque mierense que se trasladó al lugar con dos autobombas y un todoterreno de primer ataque. Cuando los bomberos llegaron al incidente el incendio estaba completamente desarrollado, por lo que se iniciaron las labores de extinción, desde el exterior, con línea de 45 y en el interior con línea de 25.

Se comprobó que las llamas no afectaban a la vivienda y se localizó el foco del incendio en la cochera tras entrar con los equipos de respiración autónoma. Fue en ese momento cuando los bomberos encontraron al perro que rescataron ileso.

A las 05.56 horas dieron por controlado el fuego y una hora más tarde, a las 07.07 horas, parte de la dotación retiró a base tras realizar tareas de enfriamiento, ventilación y desescombro.

En el incidente permanecieron otros dos efectivos controlando algunos focos que aún humeaban hasta las 07.46 horas. Por protocolo, a lo largo de la mañana, se acudirá de nuevo a revisar el incendio.