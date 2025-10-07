Agentes y colectivos de Valgrande-Pajares piden a Barbón que impulse la segunda fase de la estación

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Concesionarios de la estación de Valgrande-Pajares, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central, junto a otros agentes del valle de Lena, han reclamado este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "retome el liderazgo" en el desarrollo de la segunda fase del proyecto de modernización de la estación invernal.

En un comunicado conjunto, los colectivos expresan su preocupación por la falta de avances en la segunda fase, incluida en los fondos europeos de Transición Justa, y advierten del riesgo de perder una ayuda de 5,25 millones de euros si no se presenta un calendario de ejecución concreto. "Queremos mostrar nuestra más absoluta preocupación y decepción por la falta de concreción en la comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez, ante la comisión celebrada el pasado viernes con relación a la fase 2 de Pajares", señalan.

Recuerdan que el proyecto inicial contemplaba actuaciones destinadas a la desestacionalización del complejo, entre ellas la instalación de un telebike, iluminación del bike park, creación de miradores y rutas accesibles, un circuito de esquí de fondo, y nuevas rutas de bicicleta y senderismo. Según señalan, estas intervenciones deberían haberse iniciado en junio de 2024 y completarse en noviembre de 2025, con una inversión global de siete millones de euros.

Los firmantes aseguran que, hasta la fecha, no se ha concretado ninguna de las actuaciones previstas, más allá de pequeñas intervenciones de mantenimiento, y reclaman que el Gobierno autonómico ofrezca un compromiso firme y un calendario definido que garantice la ejecución de la segunda fase y la continuidad de la inversión en el valle de Lena.

Recuerdan que a principios de abril fueron invitados a participar en la mesa de la nieve al objeto de aportar ideas y conocimiento que pudiesen ayudar a tomar decisiones enfocadas a potenciar y desarrollar de manera eficiente las estaciones de esquí asturianas como motores de unas comarcas despobladas y necesitadas del turismo de nieve y montaña. "Los agentes de pajares lo hicimos con ilusión y confianza, presentando un documento de trabajo con ítems muy concretos que permitirían mejorar de manera considerable la estación invernal y de montaña de Valgrande Pajares. A ninguno de ellos se nos ha dado respuesta", inciden.

Sostienen que el día 5 de julio la consejera prometió en una visita a la estación que en los próximos meses daría inicio a los trabajos de la fase 2, y el presidente Barbón también reiteró su compromiso con la fase 2 en su comparecencia del 23 de septiembre con motivo del debate sobre el estado de la región. "Las inversiones no se han iniciado y, según hemos podido saber, en las próximas semanas se desarrollarán unas intervenciones de mínimos relacionadas con pequeñas actuaciones necesarias en la estación, pero no con las definidas en la fase 2. No podemos admitir más engaños ni demoras en relación con este proyecto", explican.

"Señor Presidente: es importante que vuelva a ponerse al frente del futuro de Pajares, que es lo mismo que decir ponerse al frente del futuro del Valle de Lena y sus gentes; no nos puedes abandonar", piden al jefe del ejecutivo regional.