La AIReF advierte del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en Asturias en 2025 y 2026

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mantiene el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en el Principado de Asturias para los ejercicios 2025 y 2026, aunque prevé superávits del 0,4% y 0,5% del PIB, respectivamente. El organismo constata que el gasto computable crecerá por encima de los límites establecidos y advierte de posibles desviaciones en la senda de estabilidad presupuestaria.

Según la AIReF, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará un 5,8% en 2025 y un 5,4% en 2026, por encima de los límites del 3,2% y 3,3% fijados respectivamente. Asimismo, el gasto primario vinculado a la regla de gasto europea se incrementará un 4,3% y un 4,2% en esos años.

El organismo detalla que, aunque los ingresos y medidas adoptadas por la comunidad permitirán mantener superávits -menores a los de 2024-, el ritmo de gasto previsto conduciría al incumplimiento de la regla. De ajustarse plenamente a los límites, el Principado podría lograr un superávit del 0,8% del PIB en 2025 y del 1,2% en 2026.

El Gobierno de Asturias proyecta una evolución más contenida del gasto, ajustada a las tasas de referencia, prevé un superávit del 0,6% del PIB en 2025 y del 1,2% en 2026, y asegura que podría cumplir la regla de gasto en ambos ejercicios. Respecto a las estimaciones iniciales del Programa de Estabilidad Financiera (PEF) informado en julio, las previsiones regionales mejoran los saldos esperados: el superávit de 2025 pasa del 0,2% al 0,6% y el de 2026 del 0,5% al 1,2%.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

La AIReF estima que los ingresos de la comunidad sin considerar los fondos del Plan de Recuperación (PRTR) crecerán un 4% en 2026 y supondrán el 18,7% del PIB, debido principalmente al aumento del 6% de los recursos del sistema de financiación. Se prevé un incremento del 1% en los ingresos tributarios y una ligera disminución de los fondos europeos tras la finalización del Feader 2014-2020.

También se contemplan nuevas transferencias estatales, como la destinada a la cobertura del nuevo Grado III+ de dependencia extrema según el Real Decreto-ley 11/2025, que compensarán parcialmente la retirada de ayudas al transporte y a menores no acompañados.

IMPACTO DE LAS REBAJAS FISCALES Y MEDIDAS AUTONÓMICAS

La comunidad mantiene las rebajas fiscales permanentes comunicadas en informes anteriores. En 2025, el sistema de financiación autonómica reflejará el efecto de las deducciones de IRPF aprobadas en 2023 y, en 2026, el impacto de nuevas deducciones vinculadas a vivienda y familia, que implicarán una menor recaudación de unos 20 millones de euros.

Asturias prevé ingresos algo inferiores a los que estima la AIReF, tanto en 2025 como en 2026, aunque en este último año la diferencia se reduciría por un mayor dinamismo de los tributos y fondos europeos.

EVOLUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS DE PERSONAL

La AIReF calcula que los gastos, sin incluir los financiados por el PRTR, aumentarán un 7% en 2025 y un 4% en 2026, alcanzando el 18,3% del PIB. Los gastos corrientes crecerán casi un 7% en 2025, impulsados por las medidas de personal y la ejecución de otros empleos ordinarios, mientras que los de capital avanzarán un 6%.

En 2026, el gasto corriente seguirá al alza, con un aumento del 6% en remuneración de asalariados por actualizaciones salariales y medidas autonómicas. Los gastos de funcionamiento y conciertos se incrementarán en torno al 3%.

La comunidad mantiene y amplía las medidas de personal previstas en el PEF de julio, cifrando el incremento de gasto en 88 millones de euros en 2025 y 99 millones en 2026. El Principado estima un gasto total inferior al previsto por la AIReF, apoyado en una fuerte reducción de los gastos financieros -más del 50%- ante el posible efecto de la condonación de deuda anunciada por el Gobierno.

EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS Y PRTR

La AIReF prevé que los proyectos vinculados al PRTR alcancen el 0,5% del PIB en 2025 y 2026. El organismo considera que la ejecución de estos fondos será algo menor que la prevista por el Ejecutivo asturiano para 2025 y una décima superior en 2026.

A medio plazo, la AIReF mantiene el riesgo de desviación en la regla de gasto nacional y en el crecimiento del gasto primario neto de ingresos. Entre 2025 y 2028, este último crecería un 4,7% de media, superando la senda del PFEMP (3,4%).

El saldo previsto de la comunidad se deteriorará gradualmente hasta registrar un déficit del 0,1% del PIB en 2030, lastrado por el incremento de los empleos vinculados al personal público y al envejecimiento demográfico.

ENDEUDAMIENTO A LA BAJA

La AIReF prevé que la deuda del Principado de Asturias se reduzca del 13,5% del PIB en 2024 al 11,4% en 2026 y que continúe bajando hasta rondar el 10% del PIB en 2030. La ratio de deuda sobre ingresos corrientes también descenderá entre 2025 y 2026.

Los mecanismos extraordinarios de financiación representan actualmente un 13,9% de la deuda total, tras reducirse medio punto en la primera mitad de 2025. Las previsiones apuntan a un descenso sostenido de estos instrumentos en los próximos años.