Alberto & García inaugura este viernes Directos Vibra Mahou en Gijón

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma musical Vibra Mahou, de Mahou Cinco Estrellas, regresa este viernes 10 de octubre a Asturias con el arranque de su ciclo de conciertos, que tendrá como protagonistas a A&G (Alberto & García) en la sala Albéniz de Gijón.

La formación asturiana suma una amplia trayectoria y experiencia sobre los escenarios, y se presenta como un pilar de esta programación que busca apoyar la escena musical de la región y reforzar el vínculo entre artistas y espectadores.

El ciclo continuará el 8 de noviembre con La Bien Querida (acústico) en Tribeca Live (Oviedo) y el 28 de noviembre con Grande Amore y Alba Reche en la sala Estilo (Oviedo).