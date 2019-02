El alcalde de Oviedo asume que el tripartito no podrá ejecutar "prácticamente nada" del presupuesto de inversiones

Actualizado 08/02/2019 20:30:14 CET

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha reconocido este viernes que su Equipo de Gobierno --formado por PSOE, Somos e IU-- no podrá ejecutar "prácticamente nada" del presupuesto de inversiones este año, sobre todo aquellas inversiones que se han presupuestado con cargo a préstamos.

El alcalde ha atendido este viernes a los medios antes de asistir a la presentación del libro 'Todas las calles de mis sueños', de Lucía Falcón, secretaria de cultura de la AMSO. En la Casa del Pueblo, ha informado de que la Junta de Gobierno aprobó en su reunión de esta mañana el presupuesto con la abstención de la edil socialista Ana Rivas. Las cuentas municipales, dados los plazos, no podrán estar aprobadas hasta abril.

En cuanto a las inversiones, aprobar definitivamente las cuentas en abril implica que se retrase hasta junio o julio la concesión del préstamo planteado para sufragar las inversiones. Con estos plazos, "este Equipo de Gobierno no va a poder ejecutar prácticamente nada", ha lamentado, ya que el préstamo se concederá ya a la nueva corporación después de las elecciones municipales del 26 de mayo.

Precisamente en las inversiones el primer edil ovetense ha reconocido tener su "punto más débil". A su juicio, han incidido de forma negativa en ello el hecho de que al tripartito le ha tocado asumir la puesta en marcha de la nueva ley de contratos, algo con lo que "todos los entes se han visto afectados" y ha supuesto "demoras importantes". "Sería falso tratar de achacar el poco volumen de inversiones solo al retardo de presupuesto", ha defendido.

Respecto a la abstención en la votación de las cuentas de la edil socialista Ana Rivas, responsable del área de infraestructuras y servicios básicos, el alcalde ha salido en su defensa, justificando su postura como "una forma de poner sobre la mesa y visibilizar su descontento y malestar". Las áreas que gobierna Rivas, ha explicado, son de inversión y no de gasto, con lo que lleva cuatro años "sufriendo las consecuencias" del retraso en la aprobación de los presupuestos.

Con su abstención, ha defendido, "pone de manifiesto su incomodidad o la insatisfacción de no poder hacer todo lo que quería". "Hay un trabajo hecho que no puedes materializar porque te falta tiempo, porque el presupuesto no se aprobó en tiempo y forma, y eso ha originado esa expresión de malestar totalmente justificada", ha apostillado, para después afirmar que el problema de que no haya un "ritmo adecuado" en la inversión y las infraestructuras "afecta a todo el Ayuntamiento".

Sobre este asunto, ha señalado, en alusión al edil de Economía, Rubén Rosón (Somos), que "si cada uno hiciese los deberes a tiempo, a lo mejor los demás también podrían tener los deberes a tiempo". "Pero cuando uno no los hace, los demás se ven afectados y tratar de justificar falta de eficacia con argumentos sin razón de ser es tener ganas de incordiar", ha aseverado, después de que Rosón atribuyese la abstención de Ana Rivas a la postura de Somos acerca de la inclusión de Oviedo en el Área Metropolitana.

A pesar de las demoras y de la imposibilidad de acometer inversiones, el alcalde ha querido destacar que sí se está ejecutando toda la parte "ordinaria" del presupuesto, relativa al gasto.

Así, ha destacado que durante estos cuatro años el Equipo de Gobierno ha dado un "giro de 180 grados" para orientar las políticas a las personas mediante las ayudas a familias con menos recursos y el impulso de los planes de empleo. "Tenemos unos presupuestos con una cara social enorme", ha defendido.