El alcalde de Cangas de Onís carga contra la decisión "unilateral" del Principado de cerrar Lagos y pide abrir el acceso

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, ha criticado este jueves la decisión "unilateral" del Gobierno asturiano de cancelar el plan de acceso a los Lagos de Covadonga dos días después de anunciar su puesta en marcha, así como el cierre de la carretera durante Semana Santa. El alcalde ha pedido la reapertura de la vía a través del plan de acceso o bien controlando el aforo de vehículos particulares.

González, que ha participado en un acto en Oviedo en homenaje a Ignacio Echeverría, fallecido en 2017 en un atentado terrorista en Londres, ha señalado que el Principado "tiene que contar" con su Ayuntamiento para tomar este tipo de decisiones. Los gestores públicos, ha agregado, deben "regular" el acceso, no "suspender el plan y prohibir".

Ha explicado el primer edil que este mismo jueves se debatirá una moción de urgencia en el pleno municipal para exigir al Principado que "rectifique" y permita el acceso a los Lagos de Covadonga. Entiende el alcalde que el acceso "ya está muy limitado" por el cierre perimetral de la comunidad, y considera que sería posible adaptar un plan de transportes a la situación actual de crisis sanitaria, de modo que los asturianos que quieran subir "puedan hacerlo a través de un plan de transporte".

Si no puede llevarse a cabo este plan, ha pedido que se deje autorización a los vehículos particulares, controlando el acceso desde la barrera instalada en el inicio de la carretera, en Covadonga. "No puede ser que los asturianos no puedan acceder ni disfrutar de un parque nacional de primer orden", ha aseverado.

Lo que no es aceptable para el alcalde de Cangas de Onís es "prohibir sin motivos". "Hay que lanzar un mensaje a los asturianos de que tenemos que seguir guardando las medidas de seguridad, porque seguimos en riesgo muy alto de contagio en Asturias, pero ello no tiene que impedir poder disfrutar del parque nacional", ha abundado.