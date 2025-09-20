El alcalde de Siero defiende en Agrosiero que el certamen refleja la transformación del concejo

Ángel García; el alcalde de Valdés, Óscar Pérez; el consejero de Medio Rural y Políticas Agrarias, Marcelino Marcos y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti. - SIERO

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha inaugurado este sábado la 40 edición de Agrosiero, certamen que reúne durante el fin de semana a 76 ganaderías procedentes de 24 concejos asturianos, con un total de 433 reses. En su opinión, Agrosiero es "el ejemplo de la transformación que está viviendo Siero y que continuará en los próximos años".

Se trata de un evento que se celebra en paralelo con la feria de productos agroalimentarios, que alcanza este año su 30 edición con la participación de 57 firmas. Según el alcalde, el municipio "no renuncia a su origen, cultura, tradiciones ni al sector primario", al tiempo que mira al futuro "con optimismo" para afrontar retos "en los que el sector primario debe jugar un papel fundamental, sin entrar en conflicto con el resto de actividades".

El regidor ha recordado que, aunque el sector primario representa un porcentaje pequeño en la economía sierense, "donde predominan el sector terciario y el industrial", el Ayuntamiento busca apoyarlo y mantener infraestructuras como el mercado nacional de ganados, de carácter supramunicipal.

Asimismo, ha subrayado la importancia de empresas asentadas en el concejo como Central Lechera Asturiana, así como queserías y compañías del sector sidrero, "que desempeñan un papel esencial" en la economía local.

"Siero es hoy lo que es gracias al esfuerzo de quienes lo han forjado", ha afirmado García, que confió en que los próximos años el sector agroalimentario aporte "muy buenas noticias" y permita que "nuestros ciudadanos sean los más felices".