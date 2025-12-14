El alcalde de Siero destaca la "gestión ejemplar" del Ayuntamiento con los fondos europeos Feder y Edusi

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García, en rueda de prensa. - AYTO. SIERO - Archivo

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha proporcionado este domingo en rueda de prensa los resultados de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) y los Fondos Feder, destacando la "gestión ejemplar" del Consistorio.

El regidor ha explicado que la estrategia Edusi 'El centro de Asturias', está centrada en actuaciones en la localidad de Lugones. Con un presupuesto total de 6.305.911 euros, la iniciativa ha contado con una subvención europea inicial de 5.044.729 euros, concedida en la tercera convocatoria de fondos FEDER en 2018.

El Ministerio de Hacienda ha incrementado la tasa de cofinanciación hasta el 100%, lo que ha supuesto un ingreso extraordinario de 401.664 euros para el Ayuntamiento de Siero.

El importe total justificado por el Ayuntamiento asciende a 5.756.041,63 euros, con ayudas FEDER concedidas por valor de 4.510.611,87 euros, reflejando un uso eficiente y riguroso de los fondos públicos.

El alcalde ha explicado que "estos resultados demuestran que Siero es capaz de ejecutar proyectos complejos de manera eficiente, generando beneficios reales para la ciudadanía y situando al municipio como referente regional en gestión de fondos europeos".

El regidor ha subrayado que "Siero ha sido el primer municipio asturiano en ejecutar al 100% todas las líneas de actuación de su EDUSI, a pesar de haber obtenido la ayuda en la tercera convocatoria, un reconocimiento que ha sido destacado incluso por investigadores de la Universidad de Oviedo por la correcta y eficiente gestión de los fondos".