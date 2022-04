La alcaldesa felicita a Monchu García y afirma que tras este proceso "solo cabe la unidad"

GIJÓN/OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, ha felicitado este domingo a Monchu García y todos los que integraban su candidatura por haber sido elegido nuevo secretario general de los socialistas de Gijón y ha dado las gracias a la candidatura de Iván Fernández Ardura. Ha indicado que la militancia decidió dar su confianza a Monchu García y su equipo y ahora sólo cabe mostrar satisfacción por el proceso respetuoso vivido. Además ha añadido que ahora "solo cabe la unidad".

"Afortunadamente los partidos somos cada vez más democráticos y a veces se llegan a listas y candidaturas y otras veces no, como ocurrió en Gijón. Lo que está claro es que la militancia decidió", ha indicado la alcaldesa, que ha añadido que "desea lo mejor" a la nueva Ejecutiva.

Añadía González que los resultados "no le sorprenden". "Está claro que yo voté a Iván pero creo que no hay que ver las cosas como algo negativo. No salió la candidatura que yo esperaba pero salió otra que son tan compañeros y compañeras como los otros", ha indicado la regidora.

Ana González hacía estas declaraciones este domingo, durante su visita a la venta benéfica de tulipanes de la Asociación de Parkinson de Gijón.

Ha recordado que hoy se cumplen 43 años de la celebración de las primeras elecciones municipales en Democracia y es un día a recordar "porque se empezó a construir la democracia y se inició un recorrido municipalista en el país muy importante".

En este sentido ha mostrado su orgullo por haber vivido ayer "un día con normalidad" y ha defendido los procesos "transparentes y participativos en los partidos". Así ha insistido en que no hay que ver estos procesos como "enfrentamientos sino todo lo contrario" y ha añadido que una vez acabados esos procesos "solo cabe la unidad".