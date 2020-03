La alcaldesa pedirá a Gijón al Norte un informe para compartir información de la sociedad con la oposición

GIJÓN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda en Gijón, Marina Pineda, ha avanzado este jueves que la alcaldesa gijonesa, Ana González, ha solicitado a la sociedad Gijón al Norte que pida la elaboración de un informe a la Abogacía del Estado, o que lo hagan sus propios servicios jurídicos, para ver si es posible que se pueda pedir desde la Alcaldía la información para integrarla en un expediente municipal, para que la puedan consultar.

Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio, ha señalado que esta gestión se realiza después de que el secretario municipal elaborada un informe que reconocía el derecho de los grupos de la oposición que no tienen representación en los consejos de administraciones de las empresas participadas a acceder a la información y documentación de estas.

No obstante, ha incidido en que hay informes contradictorios, ya que los servicios jurídicos municipales apuntaban a que era información confidencial, que no puede ser difundida al resto de grupos que no tengan representación.

La edil, asimismo, ha indicado que el informe del secretario municipal redactó otro en el que no resuelve una duda de legalidad, pero apunta a una posibilidad, que es que el ayuntamiento, como socio, acceda a la información y pueda integrarse en el citado expediente.

Pineda ha insistido en que se trata de documentación de empresas externas, y creen que lo procede es preguntar a estas, en concreto a la de Gijón al Norte, que es una sociedad pública.

La concejala, unido a ello, ha opinado que hay que conjugar la ley de transparencia con las obligaciones de confidencialidad de las empresas y el cuidado con informaciones de estas empresas, que tienen limitaciones de algunas publicaciones.

Ha recalcado, en este sentido, que todos los consejeros tienen obligación de confidencialidad respecto a la documentación que les facilitan.