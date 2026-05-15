Alfredo Canteli espera que el Real Oviedo recupere pronto la máxima categoría

Alfredo Canteli - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha reconocido este viernes que el descenso del Real Oviedo a Segunda División le ha causado tristeza, pero espera que el club vuelva a ascender y recupere una posición en la máxima categoría "que nunca tenía que haber perdido".

"Quiero lo mejor para la ciudad y tener un equipo en Primera es muy, muy importante; por eso la tristeza de haber perdido una posición que costó tanto conseguir: 24 años", ha comentado a preguntas de los periodistas antes de visitar la Feria de la Ascensión.

A juicio del primer edil, en la temporada que ahora termina se cometieron muchos errores. Ahora confía en que pueda confeccionarse un equipo "de futuro" para poder lograr el ascenso. Ha dicho que desea lo mejor para el club.

FLORENTINO PÉREZ

Además de seguidor del equipo de su ciudad, Alfredo Canteli siempre ha reconocido que es aficionado del Real Madrid. Los periodistas le han preguntado por las últimas apariciones públicas de Florentino Pérez y por su gestión.

"Fue el mejor y será el mejor presidente de la historia para siempre del Real Madrid; los títulos mandan, y ahí están", ha dicho sobre Pérez. Pero ha añadido que cree que llega el momento del relevo.

"El Real Madrid necesita un relevo, algo está fallando y creo que debe dar paso a nuevas personas", ha puntualizado el regidor ovetense.