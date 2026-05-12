El Consejo de Ministros aprueba la declaración de emergencia para las obras del Parador de Turismo de Carmona (Sevilla)

Archivo - Parador de Carmona. Imagen de archivo. - PARADORES - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el acuerdo sobre la declaración de emergencia para la contratación de las obras, servicios y suministros necesarios destinados a la mitigación de riesgos y la estabilización del Parador de Turismo de Carmona (Sevilla).

Según consta en la página oficial de La Moncloa, esta declaración se adopta al amparo del artículo 120.1.b) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, al "concurrir una situación de grave peligro para la estabilidad del edificio".

El Parador, cuyo proyecto se remonta a 1968, presenta una problemática geotécnica histórica vinculada a una falla del terreno conocida como 'Grieta Muralla', agravada por episodios de lluvias intensas que provocan variaciones del nivel freático.

Las precipitaciones excepcionalmente abundantes registradas en febrero de 2026 han incrementado el riesgo de inestabilidad, haciendo necesaria una actuación inmediata, según recoge la referida página.

Tras el análisis realizado por un equipo de expertos a solicitud de Turespaña, se ha determinado la ejecución urgente de actuaciones geotécnicas --como nuevos drenajes, sondeos e instrumentación con monitorización en tiempo real-- y arquitectónicas, orientadas a asegurar elementos constructivos y evitar desprendimientos.