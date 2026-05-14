Las fechas clave para las rebajas del IVA en la luz, gas y carburantes: cuáles acaban y cuáles siguen

Archivo - VÍDEO: OCU insta al Gobierno a "bajar" el IVA de los carburantes y alimentos por el encarecimiento de los precios - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los hogares en España se han beneficiado hasta el momento de una rebaja del IVA para la luz y el gas del 21% al 10%, una medida que el Gobierno ha adoptado en el decreto anticrisis para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán.

No obstante, la continuidad de esta medida estaba condicionada al comportamiento de la inflación, de forma que si el IPC de cada componente no superaba los umbrales fijados por el Gobierno, las rebajas decaerían automáticamente a partir de junio.

El INE ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo. Por ello, unas rebajas se desactivarán y otras se mantendrán.

ADIÓS A LA REBAJA A LA LUZ Y EL GAS DESDE EL 1 DE JUNIO

Los precios de la electricidad y del gas natural registraron en abril descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que, según Economía, "confirma la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos" por su apuesta por las renovables, "escudo frente al impacto de la guerra". Por ello, a partir del próximo mes, del 1 de junio, regresa el IVA al 21% en las facturas de la luz y del gas.

No obstante, el precio de la bombona de butano y del propano seguirá congelado durante todo 2026, para evitar que las subidas de la energía se trasladen a los hogares que dependen de estos combustibles.

¿QUÉ PASA CON EL DESCUENTO DE LA GASOLINA?

En el caso de los carburantes, los combustibles para vehículos personales superaron el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis.

Por ello, se mantendrá el IVA al 10% sobre las gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional hasta el 30 de junio, según ha confirmado Economía.

BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y MEDIDAS SECTORIALES

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos) continuarán en vigor como estaba previsto.

Asimismo, se mantienen las ayudas fiscales del decreto anticrisis como las deducciones para la rehabilitación energética, la compra de coches eléctricos, y otros incentivos verdes vinculados a la eficiencia energética y prorrogados para todo el año.