Allande se incorpora al transporte a demanda del Gobierno de Asturias con servicios de taxi a los centros de salud

El Gobierno de Asturias suma Allande a su oferta de transporte a demanda para mejorar la movilidad en las zonas rurales

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha incorporado el municipio de Allande a la oferta de servicios de transporte a demanda. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha licitado el concurso público que permitirá poner en marcha servicios de taxi que, con reserva previa, faciliten el desplazamiento de los vecinos y vecinas de la zona rural del concejo a los centros de salud de Pola de Allande y Berducedo.

El precio fijado para cada trayecto será de 2,5 euros y los titulares de CONECTA podrán pagar con su tarjeta de CTA, ya que los taxis que operen el servicio contarán con los dispositivos tecnológicos necesarios desplegados por el Consorcio de Transportes.

El diseño del modelo de transporte a demanda para el concejo de Allande incluye cuatro lotes diferentes que cubren todas las parroquias rurales del concejo y que se dividen para dar servicio a cada zona de cara a llegar al centro de salud asignado. La distribución de zonas es la siguiente:

Lote 1: parroquias de Celón, Villaverde y Villagrufe. Lote 2: parroquias de Villavaser, Celón, Villaverde y Besullo. Lote 3 parroquias de Villavaser, Linares, Lomes, Parajas, Villar de Sapos y Besullo. Lote 4: parroquias de San Salvador del Valledor y San Martin del Valledor.

Los servicios se prestarán en rutas que agrupen en una única expedición las demandas de transporte recibidas desde cualquier localidad de las parroquias incluidas. En el caso de los tres primeros lotes acudirán al centro de salud de Pola de Allande todos los lunes y jueves laborables. Los lunes la ruta llegará al centro de salud a las 10:00 horas y los jueves lo hará a las 8.00 horas.

En el caso de las parroquias del lote 4 que llegará hasta el centro de salud de Berducedo. El servicio funcionará los miércoles y jueves laborables. Los miércoles llegará a las 10.00 horas al centro sanitario y los jueves lo hará a las 8.00 horas.

Todos los horarios de las rutas son susceptibles de variación en función de las necesidades para poder así ofrecer un servicio acomodado a la realidad de las citas y pruebas médicas que se llevan cabo.