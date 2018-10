Almeida considera que Sánchez Ramos debería "trabajar más"

Publicado 19/09/2018 12:49:20 CET

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal turística asturiana, Otea, José Luis Álvarez Almeida, se ha mostrado crítico ante la gestión del actual concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos. "Debería trabajar más", ha dicho sobre el edil de IU.

Almeida ha hecho esa consideración en un acto en Oviedo, al ser preguntado por unas recientes declaraciones de Sánchez Ramos en las que le recomendaba que dejase de influir como un edil y le invitaba a presentarse a concejal.

En opinión del presidente de Otea, Oviedo no cuenta precisamente con el mejor edil en materia de festejos. "Yo me pondré donde yo quiera y cuando yo quiera; él que se dedique a hacer lo que tiene que hacer para que estas fiestas de San Mateo no sean una improvisación más", le ha dicho.

"Nosotros no nos quejamos de los cambios de los horarios, pero lo que no se puede hacer es que nosotros estemos con el Ayuntamiento colaborando y que desde el consistorio haya concejalías que no están con los empresarios", ha añadido. Sánchez Ramos, ha añadido, debería "trabajar más por las fiestas y no preocuparse a lo que vamos a dedicarnos nosotros en los próximos años, que yo trabajo tengo bastante en mi empresa y en mi organización".