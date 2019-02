Alonso prevé que la semana próxima se apruebe el Plan Especial y el convenio de cesión de terrenos para ampliar Cabueñes

Publicado 21/02/2019 16:32:31 CET

"En este tiempo nadie, absolutamente nadie, ha estado parado", replica el consejero al PP

GIJÓN, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso, ha mostrado este jueves su confianza en que la próxima semana se den los pasos necesarios para seguir la tramitación de la ampliación del hospital de Cabueñes e iniciar las licitaciones.

Alonso, en respuesta al diputado del PP Carlos Suárez durante el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha explicado que el Ayuntamiento de Gijón llevará este próximo miércoles a Pleno el Plan Especial del Ámbito de Cabueñes Norte, al igual que se aprobó en la reunión previa de este pasado miércoles.

También se espera que el Consejo de Gobierno dé su visto bueno ese día a la cesión anticipada de los terrenos de dos fincas privadas a través de un convenio entre el Ayuntamiento y el Principado, a través de dos consejerías -Sanidad e Infraestructuras-- y los propietarios de las parcelas. Una vez que los terrenos ya pasen al Principado, se continuará el proyecto con la licitación de obras.

"En este tiempo nadie, absolutamente nadie, ha estado parado, con los brazos cruzados", le ha replicado el consejero al diputado 'popular', al que le ha trasladado que se ha trabajado "con rigurosidad" en los plazos, concursos y licitaciones.

Ha incidido, en este caso, en que se trata de una obra de 100 millones de euros, del que la primera parte implica ya 48 millones de euros. Ha insistido, además, en que se ha trabajo "muy intensamente" tanto desde el Principado como desde el Ayuntamiento y organismos implicados en un proyecto del que ha destacado que están "claramente orgullosos", y también los ciudadanos.

Ha recalcado, además, que paralelamente se desarrolló el programa funcional y se fueron elaborando los "complejos" pliegos de contratación, que fueron ya informados de forma positiva por los servicios jurídicos. A esto ha sumado que en el presupuesto de 2019 hay reservada una partida de ocho millones de euros para licitar trabajos.

Al tiempo, ha aprovechado para agradecer el trabajo "absolutamente desinteresado" de muchos profesionales sanitarios para configurar lo que va a ser un "nuevo" hospital. "A mí no me importa poner una priedrita más o una menos, lo que me importa es dejar el proyecto cerrado para que siga avanzando en la siguiente legislatura", ha asegurado, ante las ironías del diputado del PP sobre que no va a poder hacerse la foto de la inauguración de fotos, dada la proximidad de las elecciones.

LICITACIONES, "NI POR ASOMO"

Sobre esta cuestión, Suárez ha augurado que antes de que acabe la Legislatura no va haber licitaciones "ni por asomo". Le ha indicado al consejero, que los asturianos se van a perder esa foto, "de usted con el casco, no con Cascos -Francisco Álvarez-Cascos--, pero a este paso sabe Dios", ha ironizado.

Al consejero, asimismo, pero también al PSOE en general, le ha acusado de utilizar políticamente "las no obras" de ampliación de Cabueñes. De esta forma, se ha remontado a las palabras del anterior consejero de Sanidad, Faustino Blanco, quien en marzo de 2015, a dos meses de las elecciones, hablaba de la ampliación de Cabueñes "vendiendo" que no era un proyecto imaginario. Daba entonces como fecha de inicio de obra 2016.

Algo que ha asemejado a lo ocurrido ahora con Alonso, quien en 2017 anunciaba que ya iba a ser realidad el proyecto. "Lo mismo que se decía en 2015, se dice ahora para 2019", ha enfatizado el diputado regional. Ha remarcado, a este respecto, que se supone que en 2021 la ampliación iba a estar ya acabada, cuando ahora probablemente hasta 2020 no se verán las primeras obras.

Es más, ha asegurado que los propios letrados del Principado ponen en duda el concurso para la ampliación de Cabueñes. A su modo de ver, el que el PSOE anuncie en que confía en que algo esté listo para una fecha, a él le lleva "a desesperarse", ha sostenido. "Cuando ustedes confían, los demás debemos desconfiar", ha advertido.