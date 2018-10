Alonso resalta que el pacto de los PGE busca extender la red de 0 a 3 en convenios con ayuntamientos, como en Asturias

Publicado 15/10/2018 13:05:32 CET

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, ha resaltado este lunes que el acuerdo entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado busca extender la red educativa de 0 a 3 años con convenios con los ayuntamientos, como se hace en Asturias.

"Lo presupuestado va en la línea de implantar, aumentar y extender la red, tal como aquí la tenemos, por medio de convenios con los ayuntamientos", ha señalado el consejero en declaraciones a los medios, matizando que es una posición "diferente" al planteamiento que hace Podemos en Asturias de "asunción" de la red por parte de la Consejería, así como su "universalidad y gratuidad".

Además, ha incidido en que actualmente "no hay ninguna comunidad autónoma" que tenga asumida la red de 0 a 3 años. "He dicho que la universalidad, en este momento, y la asunción por parte de la Consejería no es posible por razones presupuestarias. Otra cosa es que se vaya extendiendo la red, que en eso sí que estamos de acuerdo", ha añadido el titular de Educación antes de participar en la presentación del libro Excavaciones arqueólogicas en Asturias 2013-2016.

Por otra parte, preguntado por la aplicación en el ámbito educativo de la cooficialidad del asturiano si se incluye en una reforma estatutaria, Alonso ha recordado que "de aplicarse, eso conlleva de modo inherente unas obligaciones inmediatas que se derivan de lo que significa la cooficialidad". No obstante, ha reiterado que "la cooficialidad es una decisión de la Junta General que trasciende con creces el ámbito competencial de la Consejería". "Nosotros, en este momento, lo que estamos haciendo es lo que establece y determina la ley de uso y promoción del asturiano, nada más", ha dicho.

Además, el consejero ha incidido en que no es partidario de la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas, defendiendo la autonomía de los centros educativos para tomar las medidas necesarias para el uso adecuado y no abuso de estos dispositivos, junto a la corresponsabilidad de las familias.

Alonso ha añadido que, de modo general, la Consejería "nunca dará directriz" para su prohibición. "La autonomía de los centros es inatacable y debe ser respetada", ha argumentado el consejero, resaltando que muchos docentes trabajan con aplicaciones móviles por lo que, en algunos casos, la prohibición podría llegar a suponer un "contrasentido".