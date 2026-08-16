Alquilar una vivienda en Asturias cuesta más de 900 euros al mes de media, según un portal especializado

Edificios de nueva construcción en Gijón - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en Principado de Asturias se sitúa en 12,33 euros por metro cuadrado al mes. Así, arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 986 euros al mes, según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

"El mercado del alquiler en el Principado de Asturias se afianza en niveles históricamente elevados, situando el precio medio por encima de los 12 euros por metro cuadrado. Arrendar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados roza ya los 990 euros mensuales, lo que evidencia que la presión de la demanda continúa tensionando el mercado asturiano y reduciendo el margen de accesibilidad para los inquilinos de la región", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Si se analizan al detalle los precios de las comunidades autónomas se observa que once de ellas no superan los 1.131 euros al mes, como ocurre con la media nacional española.

Mientras, en el ranking de las comunidades autónomas con los alquileres más caros se encuentran: Madrid, donde alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta, de media, 1.542 euros mensuales convirtiéndose en la autonomía con el precio del alquiler más alto de España, con un precio por metro cuadrado de 19,27 euros el metro cuadrado. La segunda plaza la ostenta la Comunidad Balear, donde de media un piso cuesta 1.526 euros al mes, con un precio medio por metro cuadrado de 19,07 euro. En tercer lugar, se encuentra la Comunidad de Cataluña con un precio medio de 1.366 euros al mes por una vivienda de 80 metros (17,08 euro/m2).

En el otro extremo, con precios más asequibles se encuentra Extremadura, la comunidad de España más económica para alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados con un precio medio de 630 euros al mes (7,87 euro/m2), seguida de Castilla-La Mancha, donde alquilar una vivienda tipo vale de media 731 euros cada mensualidad (9,14 euro/m2).

El orden de las ciudades con los precios de la vivienda de mayor a menor en Asturias es Gijón con 1.046 euro al mes, Siero con 1.022 euro al mes, Oviedo con 995 euro al mes, Avilés con 866 euro al mes, Llanes con 862 euro al mes, Mieres con 726 euro al mes y Aller con 686 euro al mes.