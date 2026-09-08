El alumnado asturiano logra resultados por encima de la media española, europea y países de la OCDE en el informe PISA

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OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alumnado asturiano ha logrado unos resultados por encima de la media española, de los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el último informe internacional PISA, según informa este martes el Gobierno del Principado.

Desde la Consejería de Educación indican que el nuevo estudio, que arroja un descenso generalizado en todo el mundo, concede a los estudiantes del Principado la máxima puntuación nacional en competencia lectora y los sitúa en los primeros puestos en matemáticas y ciencia, la competencia principal en esta prueba.

El informe, realizado en la primavera de 2025 y presentado esta mañana en todo el mundo, confirma también la equidad del sistema educativo del Principado, con una mayoría del alumnado situado en los niveles de rendimiento intermedio.

Otro indicador es que la influencia del nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes asturianos sobre su rendimiento es inferior a los promedios registrados en los países de la UE y la OCDE.

Asturias ha participado por novena vez consecutiva en este estudio muestral que impulsó la OCDE en el año 2000 y que tiene una periodicidad trienal. De nuevo se ha batido el récord de participantes con 90 países, diez más que en la edición anterior. El Principado ha concurrido con 56 centros educativos y 1.798 estudiantes de Secundaria de 15 y 16 años.

BAJA TASA DE EXCLUSIÓN

Para la consejería asturiana, otro dato relevante es que Asturias registró tan solo un 2,07% de tasa de exclusión para realizar la prueba, la tercera más reducida de España. Este marcador indica el porcentaje de alumnado seleccionado inicialmente para realizar la muestra, pero que se excluye por motivos de discapacidad (intelectual y física) o de barreras idiomáticas. Los participantes no pueden rebasar el 5% en esas exclusiones.

El estudio internacional PISA emplea una escala de 500 puntos de media para determinar el resultado de la evaluación y con 100 puntos de desviación típica.

En los resultados de matemáticas Asturias figura entre las comunidades de la zona alta, con 469 puntos, que son 12 por encima de la media española y 6 más que la media de la UE y la OCDE. Con respecto al estudio anterior, pierde 26 puntos, dentro de la línea de descenso generalizado de resultados en todo el mundo.

En Ciencias el Principado logra en la competencia principal de esta edición 492 puntos, 15 más que la media nacional, 11 por encima de la europea y 10 más que los países de la OCDE. Con respecto al informe anterior, el descenso es de 11 puntos.

Respecto a la lectura, Asturias obtiene la mejor puntuación de toda España (471), que equivale a 20 puntos por encima de la media española, 10 más que la media de la UE y 10 más que la media de la OCDE. Con respecto al año 2022, el descenso es de 26 puntos. Aprendizaje digital

Una novedad en el último informe PISA ha sido la incorporación por primera vez como competencia innovadora de aprendizaje en el mundo digital (LDW por sus siglas en inglés). El alumnado asturiano ha obtenido 512 puntos en rendimiento en prácticas de resolución computacional de problemas, tan solo superado por Madrid (515) aunque con resultados parejos a varias comunidades. El Principado se sitúa de nuevo por encima de la media nacional, europea y de la OCDE.

En cuanto a niveles de rendimiento, una gran mayoría del alumnado del Principado se sitúa en la zona intermedia, lo que muestra una homogeneidad entre los centros educativos participantes. En concreto, el 74% en competencia científica; el 70% en lectora y el 65% en matemática. Por otro lado, el alumnado situado en los dos niveles más bajos ha aumentado entre un 4 y un 11%.

Otro indicador de equidad del sistema educativo asturiano es la reducción de la brecha entre el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) del alumnado y su rendimiento en las tres competencias clave evaluadas. Ese factor tiene, además, una influencia en los resultados por debajo de la media de los países de la UE y la OCDE.

SATISFACCIÓN Y PRUDENCIA

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha valorado positivamente que el alumnado asturiano se encuentre en los puestos de cabeza en todas las competencias evaluadas en el informe PISA, si bien hace un llamamiento a la prudencia al detectarse una bajada generalizada en el rendimiento en todos los ámbitos.

Ledo apunta que esa situación "obedece a una combinación de factores, como son la transformación en los hábitos de atención y de lectura del alumnado, la complejidad creciente y heterogeneidad de las aulas e incluso secuelas derivadas de la pandemia".

La consejera ha recordado que la circular de inicio de curso, elaborada antes de conocerse este informe, "destaca como línea estratégica el refuerzo de la lectura, que es el elemento vehicular a través del cual el alumnado adquiere todas las demás competencias".