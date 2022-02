Álvarez: "El ERA ni consiente ni deja de consentir que la adjudicataria no pague a los trabajadores del CPR El Cristo"

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez manifestado este martes que el ERA "ni consiente ni deja de consentir" que la empresa Gestión, Formación y Ocio lleve tres meses sin pagar las nóminas a las personas trabajadoras de los servicios de comedor, oficce y pisos del CPR El Cristo.

"El organismo tiene margen de maniobra en cuestiones relacionadas con el seguimiento y cumplimiento de los contratos en generales pero no tiene posibilidad de gestionar la relación con los trabajadores de esta empresa dado que no hay relación laboral con ellos", ha respondido la consejera ante la pregunta planteada por el diputado de Podemos, Rafael Palacios.

La consejera ha indicado que hacen todo lo que está en sus manos por salvaguardar los derechos y la protección de los trabajadores de las empresas externas, pero siempre dentro de lo que está en sus manos y entre ello no está el poder pagar directamente a los trabajadores.

"Quiero manifestar aquí mi compromiso total con la búsqueda de soluciones para estos trabajadores de lo que quiero destacar su compromiso con el trabajo que estaban prestando", ha dicho Melania Álvarez que ha destacado que ya se han dado los pasos adecuados para lograr esa solución y ha insistido en que "harán todo lo que está en su mano".

Rafael Palacios ha manifestado que hay diez trabajadores que cobran "aproximadamente 820 euros al mes, un sueldo con el que ya es difícil vivir y que llevan ya tres meses --noviembre, diciembre y enero-- sin cobrar de una empresa que presta servicios al Principado y sin que se tome ninguna medida para solucionar el tema".

"Esa empresa sigue cobrando de ustedes y por tanto eso de que ni consienten ni dejan de consentir no me parece una respuesta adecuada", ha dicho el parlamentario de la formación morada, que ha indicado que "a pesar de no cobrar esas personas siguen prestando sus servicios y son los que de verdad muestran compromiso con el centro".

Así Palacios ha indicado que la ley de contratos del Sector público debe haber mecanismos que solucionen estas cuestiones y ha pedido a la consejera que a la menor brevedad posible se requiera a la empresa para que atienda a los pagos.

Por otro lado Palacios también ha preguntado por las medidas que desde el Principado piensan implementar para resolver la situación de discriminación salarial que sufren las trabajadoras y los trabajadores de FASAD. La consejera ha indicado que no hay ningún bloqueo de las negociaciones.

"El último contacto lo tuve yo misma con el comité de empresa", ha asegurado la consejera que ha destacado que está trabajando para intentar en este y otros asuntos. "Estamos totalmente comprometidos con el devenir de esa Fundación que para nosotros es fundamental", ha dicho Melania Álvarez.