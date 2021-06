Álvarez Pire (PP) pide a Barbón que no se esconda y diga lo que realmente opina sobre los indultos a independentistas

OVIEDO 8(EUROPA PRESS)

El diputado asturiano, Pablo Álvarez Pire ha presentado una Proposición no de ley que su grupo defenderá en el Parlamento asturiano para defender el derecho que todos los asturianos tienen de saber y conocer que opinan "todos y cada uno de los grupos" sobre lo que está pasando con los indultos de Cataluña. Y es que a juicio del PP, el presidente asturiano, Adrián Barbón, debe dejar de esconderse y mostrar lo que piensa.

"Ayer Barbón se escondía, no ha respondido ni ha mostrado su verdadera impresión, no puede seguir escondiéndose. O está con los españoles o no lo está y la soberanía nacional no se acaba en el Huerna", ha indicado Álvarez Pire que ha recordado a Barbón que lo que está pasando con los presos independentistas importa a la ciudadanía asturiana.

Por ello el diputado del PP ha insistido en que el "silencio y el escondite continuo de Barbón muestra que está con las tesis de Sánchez y va a defender los intereses de Sánchez y no de España".

Álvarez Pire ha ofrecido una rueda de prensa junto a la diputada del PP por Asturias, Paloma Gázquez, que ha indicado que ahora mismo el Gobierno está a la deriva, con muchos frentes abiertos y totalmente errático y ha denunciado unos "indultos que son injustos y un insulto a todos los ciudadanos".

Paloma Gázquez ha recordado que le corresponde al conjunto de los españoles decidir lo que ocurra en Cataluña, como parte de España que es y además ha indicado que no se cumplen las premisas básicas para llevar a cabo esos indultos.

"El PP no cejará y no parará con todas las medidas a nuestro alcance para detener estos indultos", ha indicado paloma Gázquez, que se ha referido a iniciativas como la recogida de firmas o las proposiciones a defender en el Congreso.

La diputada del PP ha destacado que el "descontrol" del Gobierno de Sánchez se da en todas y cada una de las áreas. Así se ha referido descontrol en materia educativa con el desastre organizativo de la EBAU; en materia de industria o en materia de violencia de género con cifras lamentables, con crisis en el ministerio de interior y exterior. "Cualquier Ministerio que miremos está desorbitado, viviendo al día y al día mal", ha dicho Gázquez.

Gázquez, preguntada por las supuestas diferencias entre el alcalde de Oviedo, Afredo Canteli y la presidenta del PP, Teres Mallada, sobre su forma de hacer política, ha indicado que esa cuestión es "solo un debate falso que buscan los que quieren despistar".

"Creo sinceramente que no hay debate, cada cual está en su puesto político. Creo que solo se trata de tiros para despistar de algo tan importante como lo que acabamos de exponer. Tratan de despistar con debates falsos", ha dicho.