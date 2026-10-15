Álvarez de Toledo define en Oviedo las elecciones generales del 29N como un choque entre "decencia o delincuencia"

La diputada del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, interviene en un acto del partido en Oviedo. - YOUTUBE PP

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado como "absolutamente existenciales" las elecciones generales del 29 de noviembre, al considerar que España debe afrontar una disyuntiva entre "decencia o delincuencia".

En su intervención en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP en Asturias, la parlamentaria 'popular' ha asegurado que estos últimos años de gobierno, con Pedro Sánchez al frente, serán recordados como la "era de la indecencia", en la que una "egolatría narcisista, corrupta y destructiva se apoderó del país y de las instituciones y envileció la vida pública".

Frente a estos atributos, Álvarez de Toledo ha señalado que la política debe nutrirse de las personas más "competentes, nobles, inteligentes, formadas, honestas e íntegras de la sociedad". En este sentido, ha calificado la lista electoral del PSOE por Madrid de "búnker de aforados y silenciados" y ha criticado la inclusión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, argumentando que "no se puede ser sanchista y centrista" a la vez.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

Durante su intervención, la diputada del PP se ha detenido en la gestión del Ejecutivo central en materia de fronteras, denunciando la presencia de buques de guerra de Marruecos en aguas españolas coincidiendo con la entrada ilegal de inmigrantes en Ceuta este verano. Ha asegurado que el episodio fue de "gravedad extrema" y ha instado al presidente del Gobierno a dar explicaciones ante la Diputación Permanente del Congreso por este asunto.

Según Álvarez de Toledo, la campaña del PSOE va a pivotar sobre tres ejes: "fraude, miedo y odio". Fraude porque "Sánchez le robó las primarias a su propio partido dos veces"; miedo porque "meten miedo a la gente, especialmente a los pensionistas"; y odio porque "necesita enfrentar a los españoles unos a otros" para "preservarse en el poder".

Frente a esta estrategia, ha explicado que la del PP será lanzar un mensaje de "esperanza". "Los españoles no nos odiamos", ha enfatizado, asegurando que el PP va a acometer una "reconstrucción profunda nacional" que reconstruya también "los afectos" entre españoles frente al "guerracivilismo" del PSOE. "Frente al fraude, odio, mentira y miedo, decencia, confianza y esperanza", ha resumido.

PROMUEVE LA "REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA" DE LA MANO DE FEIJÓO

Álvarez de Toledo ha hecho un llamamiento a liderar una "revolución de la decencia" que promueva la "limpieza total de las instituciones" y una "regeneración democrática profunda" donde los jueces elijan a los jueces y la Fiscalía sea independiente.

Por último, la diputada 'popular' ha instado a la militancia a movilizarse en torno al proyecto encabezado por Alberto Núñez Feijóo. "Feijóo sí es un hombre decente, y eso es una diferencia absolutamente capital y fundamental", ha asegurado.

Con Feijóo al frente, ha explicado, el PP aspira a "reconstruir a las clases medias", construir vivienda, simplificar trámites y cuidar al "heroico contribuyente español", además de "devolver a los españoles la esperanza".