Álvarez (UGT) cree que la formación del nuevo Gobierno no debe ser "impedimento" para cumplir los acuerdos sobre Alcoa

Publicado 09/05/2019 13:46:53 CET

El Gobierno no ha cumplido con los plazos previstos", critica

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha apuntado este jueves que la formación del nuevo Gobierno en España "no tiene que ser impedimento" para que se cumplan los acuerdos alcanzados acerca del futuro de Alcoa entre el Ejecutivo, la empresa y los trabajadores.

Álvarez, que se encuentra en Oviedo con motivo de la entrega de los premios 1 de Mayo que el sindicato concede anualmente, ha mantenido una reunión con la representación sindical de UGT en Alcoa y, en una rueda de prensa posterior, ha señalado que los trabajadores "no tienen la responsabilidad" de que el proceso esté sometido a demoras a cuenta de las elecciones.

En este sentido ha reconocido que el estatuto para las industrias electrointensivas tendría que haberse aprobado antes de los comicios, y ha emplazado al nuevo Ejecutivo que resulte de las elecciones a situar el precio de la energía "en los mismos niveles" que los establecidos en el resto de países europeos. Ha añadido asimismo responsabilidad a la compañía, emplazándola a fijar un "precio razonable" de venta de las plantas de Avilés y La Coruña para darles continuidad.

"No vamos a aceptar ningún tipo de excusa, los trabajadores y las organizaciones sindicales han cumplido llegando a acuerdos nada fáciles", ha advertido Álvarez. Es momento, según el líder sindical, de que las Administraciones trabajen para solucionar el conflicto, ya que "no hay razón" para que no se cumplan los plazos establecidos. "Que el Gobierno sea consciente de que, porque se hayan celebrado unas elecciones, no vamos a dejar de insistir en la movilización y el diálogo para que los acuerdos se cumplan", ha aseverado.

En este sentido, ha emplazado también al resto de fuerzas políticas que tomarán posesión de sus escaños en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas a que muestren su posición acerca de la aprobación o el rechazo del estatuto para las electrointensivas antes de que llegue a la Cámara Baja, para así saber si contará con el apoyo necesario para salir adelante. "Sería honesto que los grupos se posicionen en relación con este estatuto, de manera que todos sean conscientes de que se va a aprobar y que no se van a poner trabas en el parlamento", ha añadido.

Al hecho de que Alcoa haya acudido "forzada" a este proceso, Álvarez ha sumado la evidencia de que "el Gobierno no ha cumplido con los plazos previstos", y la constatación de que el estatuto lo tendrá que aprobar el nuevo Ejecutivo, ya que uno en funciones no puede dar luz verde a la normativa. Con todos estos elementos sobre la mesa, desde UGT no quieren que "alguien piense" que los "paganos" van a ser los trabajadores de Alcoa. "Queremos que nadie se duerma y poner hoy encima de la mesa la necesidad de ir avanzando en explicitar de manera clara el estatuto que prevé aprobar el Gobierno", ha subrayado.

El futuro de Alcoa, por tanto, queda "en manos del Gobierno de manera especial" según Álvarez, al haber "tutelado" todo el proceso de negociación y haber adquirido "compromisos muy concretos". Alcoa, por su parte, "no puede mirar para otro lado".

COMPENSACIÓN DE LOS COSTES DE EMISIONES

El líder de la UGT ha valorado también el anuncio de la aprobación de los 91 millones de euros para compensar los costes de las emisiones de CO2. Ahora que el Gobierno fía el resto de las ayudas, hasta sumar los 200 millones anunciados, a la disponibilidad económica, Álvarez se ha mostrado "plenamente consciente" de que los acuerdos de este tipo se han "arrancado a regañadientes" al Ejecutivo.

"Somos conscientes de que tiene que haber disponibilidad presupuestaria y no vamos a cejar en que se cumpla el compromiso adquirido públicamente", ha señalado, porque "no es un regalo". Así, ha explicado que previamente se celebraron debates en los que se estableció el compromiso de llegar a los 200 millones.

Esta medida, que afectaría especialmente a Alcoa y también a ArcelorMittal, debería sumarse según Álvarez al establecimiento de un precio de la energía que sea "similar" a los de Alemania y Francia. En este sentido, considera el sindicalista que las elecciones europeas "serán un marco de primer nivel" en el que se deberá abordar la utilización de aranceles "para competir en igualdad de condiciones".

La UE, ha dicho, "tiene que proteger a las industrias", y los ciudadanos deben ser conscientes de que en las elecciones europeas están en juego el 50 por ciento de las políticas del día a día de los españoles. Por ello ha hecho un llamamiento a la "participación masiva" a las elecciones porque se juega "el futuro industrial y social" de Europa.