Álvarez (UGT) ve en el convenio entre Principado y mutuas una forma de usar "al máximo" las instalaciones públicas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (dcha), en el stand de UGT en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', junto al secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS

"Si no hay más recursos, no vamos a solventar esta cuestión", señala el líder sindical

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este martes en Gijón, sobre la firma del convenio del Principado con las mutuas para remitir trabajadores de baja con ciertas patologías traumatológicas, que el objetivo es utilizar al máximo las instalaciones sanitarias públicas que hay en el país.

Ha recordado, a este respecto, que las mutuas no son entidades privadas, son entidades para públicas y, por tanto, no tienen ánimo de lucro, no tienen beneficios, ni tienen accionistas a los que darle los beneficios. Incluso, si tuvieran beneficios, van a la propia Seguridad Social porque así está marcado por ley.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, en el stand de UGT en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Para él, lo que no tiene mucho sentido, según él, es que haya listas de espera que retrasan a veces el doble y el triple que una persona que ha tenido un accidente no laboral tenga una atención en el momento, porque los servicios públicos están saturados.

En este sentido, ha remarcado que a él le gustaría que invirtieran más en los servicios públicos directamente, si bien ha reconocido que la otra red pública, que son las mutuas, no tiene ningún sentido que con las instalaciones que tienen estén sin utilizarse plenamente.

Eso sí, ha señalado que la baja y el alta la van a dar los médicos de la Seguridad Social y que el trabajador tiene el derecho a decir que no va a la mutua de accidentes de trabajo sino que va a los servicios públicos de salud.

Sobre esto último, ha apuntado que en muchas comunidades autónomas derivan en muchos casos hospitales concertados, "que estos sí que son privados", ha indicado, para luego insistir en que las mutuas son organismos públicos. Es más, ha destacado que tienen instalaciones que en muchos casos, tecnológicamente, son muy avanzadas, y están "a medio gas". "A mí me parece que con esto hacemos un buen servicio", ha opinado sobre el acuerdo firmado.

Álvarez ha manifestado que lo que para las empresas seguramente que es fundamental, que es la incorporación al puesto de trabajo, para el empleado es también la atención y la recuperación y que esta pueda ser en un tiempo mucho más corto.

Preguntado sobre si cree que eso va a reducir el absentismo laboral, ha resaltado que primero habría que definir que se entiende por este.

En todo caso, ha considerado evidente que si una persona que tiene un accidente no laboral y tarda en recuperarse hasta tres veces más que si tiene un accidente laboral, parece evidente que va a tener una recuperación más rápida, por tanto, estará en condiciones de poder incorporarse a trabajar antes.

"La historia esta que plantean las empresas en relación con lo que ellos denominan absentismo en términos generales es una historia que ellos nunca quieren que entremos en el fondo nosotros", ha enfatizado.

Sobre esto último, ha recordado que como sindicato pidieron que se cree un observatorio que diga dónde están los problemas y las pérdidas de tiempo para que una persona esté en condiciones de recuperarse a trabajar antes. "No ha sido posible hasta ahora", ha sostenido.

Álvarez ha reiterado, en este sentido, que sí les consta que en el caso de los accidentes de trabajo y de los accidentes que no son laborales hay una diferencia muy importante en el tiempo en el que se tarda en reincorporar un trabajador.

Para él, cree que tiene que ser un acicate para ver si de una vez por todas en este país se dedican recursos suficientes a la sanidad pública y, efectivamente, las listas de espera se rebajan de manera sustancial.

Ha matizado, asimismo, que no solo habla de las listas de espera en el caso de los accidentes no laborales, sino de la lista de espera en todo tipo de patologías.

El dirigente sindical ha remarcado que él conoce a muchísima gente que lleva seis meses esperando para hacerse una prueba médica y eso, según Álvarez, impide que las personas puedan estar trabajando al 100 por ciento.

"No es una cuestión imputable a las personas, en una cuestión imputable al sistema y tenemos un sistema que necesita más recursos", ha considerado. "Si no hay más recursos, no vamos a solventar esta cuestión", ha advertido, antes de ver el problema no solo desde el ámbito laboral, sino también personal.